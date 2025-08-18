Un comienzo de semana fresco pero sin lluvias a la vista

Se espera una jornada con nubosidad variable en Comodoro Rivadavia, con temperaturas que irán en gradual ascenso a lo largo del día.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura mínima de 4°C. A pesar del fresco matinal, las probabilidades de precipitación son nulas, por lo que no se esperan lluvias. Los vientos soplarán del sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la nubosidad aumentará a parcialmente nublado, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 11°C. Las condiciones se mantendrán secas, sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos seguirán soplando desde el norte con intensidad similar a la de la mañana.

Finalmente, en la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura descenderá levemente hasta los 12°C. El viento rotará hacia el sector noroeste, manteniendo su velocidad de 13 a 22 km/h. En consecuencia, el cierre de la jornada será fresco pero sin novedades en cuanto a lluvias.