"Canillita" queda preso por intentar matar a un "trapito"

El hecho se debatió en una audiencia realizada este martes en la Oficina Judicial.

Pasado el mediodía de este martes, se realizó en la Oficina Judicial del barrio Roca la audiencia de control de detención de Carlos David Zalazar, un vendedor de diarios acusado de intentar matar a un “trapito” en la zona de la Costanera.

El caso fue expuesto por el fiscal general Juan Carlos Caperochipi y el funcionario de fiscalía Alan Larrué, quienes solicitaron al juez que se declare legal la detención de Zalazar, se formalice la investigación en su contra y se dicte su prisión preventiva, argumentando la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, el defensor público Gustavo Oyarzún no se opuso a la legalidad de la detención ni a la apertura del proceso, aunque pidió la libertad del imputado bajo medidas sustitutivas, oponiéndose al pedido de prisión preventiva.

Tras escuchar a las partes, el juez penal Alejandro Soñis resolvió declarar legal la detención de Zalazar, darlo por formalmente imputado y dictar su prisión preventiva por el plazo de tres meses, al considerar acreditados los peligros procesales señalados por la Fiscalía.

El hecho investigado fue caratulado como “tentativa de homicidio agravado por alevosía”, y la causa continuará en etapa de investigación mientras el acusado permanece detenido.