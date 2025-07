Canosa volvió a apuntar contra Fabbiani y la conductora le respondió

El conflicto entre las dos conductoras de la televisión sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Canosa en un programa de streaming. Mariana Fabbiani reafirmó su postura y aseguró que no piensa retractarse ni alimentar la polémica.

La disputa mediática entre Viviana Canosa y Mariana Fabbiani volvió a encenderse tras nuevas declaraciones de la periodista en el estreno de su programa de streaming junto a Jorge Rial. En esa ocasión, Canosa acusó a Fabbiani de haber pedido su salida de Canal 13 y la calificó con términos despectivos: “Se hace pasar por La Cenicienta, pero es la madrastra (…) Le pidió públicamente mi cabeza a Suar”.

El cruce entre ambas se remonta a abril pasado, cuando Canosa lanzó amenazas de revelar supuesta información comprometedora sobre Fabbiani. En ese momento, la conductora de “DDM” no tardó en responder al aire: “Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir. Basta. Tanto yo como mi entorno estamos tranquilos”. Y añadió: “Viviana Canosa nació chancho y morirá chancho, con una maldad y crueldad sin límites”.

Este sábado, durante el programa “El Run Run del Espectáculo”, los conductores Fernando Piaggio y Lío Pecoraro repasaron tanto las nuevas acusaciones como el primer descargo de Fabbiani. Además, compartieron un mensaje reciente de la conductora, quien reiteró su postura: “Qué bueno lo del informe, cada uno desde su lugar tiene que alzar la voz. Ya dije todo en el programa”.

De este modo, Mariana Fabbiani dejó en claro que no piensa retomar la confrontación, pero tampoco retractarse de lo que expresó meses atrás. En su descargo inicial también había remarcado las diferencias con su colega: “Vos y yo no somos lo mismo. Yo estuve muchos años en ese canal, en tu horario, liderando, y no tuve que amenazar a nadie por un punto de rating”.