Florencia Peña logró cobrar la deuda con Tinelli: "El que no llora no mama"

Florencia Peña confirmó en los últimos días que la productora LaFlia, encabezada por Marcelo Tinelli, le adeudaba dinero correspondiente a su trabajo en el programa Cantando 2024, emitido por América. La situación, que también afectaba a su hijo Juan Otero, se conoció durante una entrevista que la actriz brindó en Puro Show, donde detalló que incluso había iniciado acciones legales para reclamar lo que consideraba justo.

“Yo traté de que esto no se hiciera público, pero sí, me deben. A mí y a mi hijo. Y estamos esperando que nos paguen”, sostuvo Peña en ese momento, visiblemente molesta. Además, relató que había intentado resolver el conflicto de forma amistosa, pero ante la falta de respuestas decidió acudir a la vía judicial.

Peña cuestionó la actitud de Tinelli durante el verano, cuando le prometió regularizar la situación: “Me dijo que iba a ponerse al día, pero ya estamos en julio… y nada. Es raro que haya tanta gente esperando cobrar. Yo, en su lugar, no me sacaría una foto en la Costa Amalfitana”, lanzó, en alusión a las vacaciones del conductor mientras los pagos estaban demorados.

Finalmente, este viernes, la artista se presentó como invitada en el programa de Mirtha Legrand y aclaró que, tras la repercusión de su reclamo, la deuda fue saldada. “Pagó, pero más allá de mí, se le pagó a toda la gente a la que se le debía”, confirmó Peña, aliviada.

“Eso me alegra muchísimo, porque es un momento en el que los laburantes necesitamos cobrar. Así que sí, saldó su deuda, cosa que tenía que hacer, y se lo agradecemos. A mi hijo le debían y ya le pagaron también. El que no llora no mama”, concluyó.