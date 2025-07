Melody Luz destrozó a Santiago del Azar por ventilar conversaciones íntimas

La confirmación de la reconciliación de Alex Caniggia y Melody Luz cayó como un baldazo de agua fría sobre Santiago del Azar, quien se ilusionó con la posibilidad de iniciar una relación estable con la bailarina. En medio del dolor apareció el resentimiento, por lo que el cocinero ventiló mensajes privados y llegó la dura respuesta.

Se debe a que Santiago del Azar filtró mensajes privados con Melody Luz, en donde aparece ella escribiéndole en tono enojada: “Te comportaste como un gil porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo”. Mientras que el cocinero respondió: “Y no, porque yo te hacía el amor en serio, con amor”.

En este ida y vuelta, las bailarina quedó mal parada, ya que dejó en claro que aún tenía esperanzas de retomar su relación con el cocinero: “Y no te quería perder”. Por lo que de su parte, él volvía a lamentarse por esta decisión: “Basta Mel, no duermo hace cuatro días”.

En LAM, Melody Luz hizo alusión a los mensajes que se viralizaron de ella y su furia se desató: "Yo nunca mostré ninguna conversación. La verdad es que teníamos muy buen sexo. Corté con mi pareja, fui a buscar sexo, lo encontré, pero después me dejó deseando”.

“Mostraría los mensajes, pero los eliminó todos. Yo no tengo nada que esconder, por eso no elimino nada, él ya venía eliminado cosas, las edita, las mueve, eso lo hace un impulsivo de inseguro. Porque si tenés los huevos bien puestos me hubieses eliminado cuando me dijiste:te re imagino con Alex ahora que vienen a hablar”, reveló sobre su postura.

“Después viene a espiarme la ventana, y si estamos llorando abrazados porque nos pinta vos venís a tocarme el timbre. Yo abrí la puerta con la cara que se me caía. Por suerte mostró la hilacha, me lo saqué de encima a tiempo, mirá que poco hombre es”, escribió muy caliente por todo lo que sucedió.

Por su parte, él se mostró en papel de víctima: “La verdad, me siento triste, decepcionado. Y vengo a defenderme. Vengo a defender mi nombre, vengo a defenderme como hombre también, porque creo que los hombres no perdimos los derechos porque las mujeres los ganaron”.