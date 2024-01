Caruso Lombardi filtró un picante cruce con Beligoy en la playa

Una vez más, el reconocido entrenador del fútbol argentino, Ricardo Caruso Lombardi fue noticia por una situación que está por fuera de los límites del campo de juego. El técnico contó que tuvo un fuerte cruce con un exárbitro y actual dirigente por el cual casi tuvieron una fuerte pelea.

Históricamente se conoce el cruce que Caruso Lombardi tiene con Federico Beligoy, actual máximo dirigente de la Asociación Argentina de Árbitros y ahora tuvo un problema mucho más grande. Según contó al programa en el cual trabaja, en TN Deportivo, Lombardi aseguró: "Me tuvieron que separar, y no reaccioné porque conté hasta diez porque soy muy agradecido, por respeto a la gente del balneario" y, además, agregó: "En el hotel lo invité y no vino porque la verdad es un maleducado. Está enojado por lo que hablamos nosotros de él y de los árbitros”.

Por otro lado, en la misma charla, reveló: "A mí no me apura nadie, yo estoy solo en todos lados. Este señor que se ve que le molesta que digamos muchas verdades, me dijo unas palabras que no correspondían y cuando me respondió lo agarré aparte y le dije: ‘Vení que quiero hablar a solas con vos’. Y, me respondió: ‘No te va a convenir’". En ese sentido, agregó: "Cuando me dijo así, lo invité a un costado y le dije, me operaron de la cabeza, pero no de otros lugares y lo invité y se metió adentro del hotel”.

Fuente: El Destape Web