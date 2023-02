Caruso Lombardi fue operado de un tumor cerebral

Según reveló este fin de semana en El Ascenso x 3, las primeras señales de alerta del tumor aparecieron cuando todavía trabajaba como director técnico.

"Cuando dirigía en Belgrano, empecé a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia", relató Caruso Lombardi.

Como su padre había tenido un aneurisma, decidió ir a hacerse un chequeo, donde le detectaron el tumor. "Estuve en varios hospitales, clínicas y, en síntesis, o me operaba o me quedaba ciego", lamentó.

"Me interné en el Mater Dei, me operaron por seis horas y este lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos", detalló el ex DT.