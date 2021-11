Caruso a De Paoli: "O sos vigilante o sos ladrón"

Sigue la polémica por los groseros errores arbitrales en favor de Barracas Central en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Esta vez, Ricardo Caruso Lombardi le apuntó a Rodolfo De Paoli, entrenador del equipo cuyo referente dirigencial es Claudio Tapia, presidente de la AFA que le legó el poder en el club a su hijo Matías.

El ex entrenador de Belgrano de Córdoba salió luego de que el DT del elenco de Barracas negara el presunto “favoritismo” que se denuncia en el ascenso con un fuerte descargo radial. “Un tipo impune como Caruso Lombardi, que está rosqueando políticamente porque se quiere quedar con el gremio de la Asociación de Técnicos y, como le dijo que no Chiqui Tapia, lo que quiere hacer es escupir el asado para todos lados. Y gran parte del periodismo mira para el costado”, expresó De Paoli en diálogo con Radio Del Plata.

Por supuesto, Caruso Lombardi no la dejó pasar y lo criticó duramente a través de su cuenta de Twitter: “Querido De Paoli, te mandaron a hablar como lo haces con la selección. O sos vigilante o sos ladrón, las dos cosas no se puede. Pero ser mamadera es triste y el gremio nuestro está arruinado por personas como ustedes... ¿vos dirigís o sos un títere que le sirve al poder?”.

Previo a ello, también en su su cuenta @LombaCaruso, escribió: “Hoy al mediodía reunión Tapia, Beligoy y dirigentes que pelean el ascenso, para que sea todo transparente. ¿Ahora se acordaron? ¿Y los partidos que le quedan a Barracas? Contra dos amigos, mmmmm”.

El Tano también tuvo duras palabras para Chiqui Tapia. En su rol de panelista de TN, el Tano denunció: “Si Tapia quiere subir a la A, que suba. Ascendé y terminala. Y no ayudás más a tres o cuatro equipos”. Y agregó sobre el mandamás de la AFA: “Que no haga sufrir a la gente. Nadie quiere hablar. Ésto lo venimos denunciando hace tres o cuatro meses. Hay seis jueces de línea que dirigen siempre a los mismos equipos. En Barracas, hay un par de líneas que están abonados. Hay muchos árbitros que me dicen: ‘Si no hago ésto, me sacan’. A los árbitros los castigan no dándoles partidos. No dirigen por tres o cuatro partidos y entonces no cobran por un mes”.

De Paoli es el mismo que relata en TyC Sports los partidos de la Selección Argentina y que a lo largo de su vida ha dirigido equipos como Defensa y Justicia o Nueva Chicago, fracasando rotundamente. Solo ahora –y en apariencia con ayuda explícita de altas esferas- está por conseguir “algo” con Barracas Central.