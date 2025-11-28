Caso Loan: Casación ordena seguir la búsqueda sin límites de tiempo

La desaparición de Loan Danilo Peña seguirá siendo investigada sin plazos restrictivos. Así lo resolvió la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la decisión de la Cámara Federal de Corrientes, la cual había impuesto un límite de dos meses para definir la situación procesal de los imputados o avanzar con nuevas acusaciones.

El tribunal —integrado por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña— consideró que aquella resolución era arbitraria y contraria a la normativa vigente, especialmente en un expediente donde la víctima continúa desaparecida y aún no existe información verificada sobre su paradero.

La resolución llega tras el recurso presentado por el fiscal general Carlos Schaefer y los titulares de PROTEX, quienes advirtieron que el plazo fijado era “exiguo” frente a la magnitud y complejidad del caso. La querella que representa a los padres del niño coincidió y alertó que limitar la investigación podía “vaciarla de contenido” y evitar que el Estado cumpla con su obligación de esclarecer lo ocurrido.

Durante la audiencia del 19 de noviembre, a la que asistieron los padres de Loan, ambos pidieron que la causa continúe abierta: “Lo único que queremos es saber algo de nuestro hijo. No sabemos dónde está ni qué pasó con él”.

La resolución de Casación coincide con nuevos operativos, allanamientos y rastrillajes que se realizan en la localidad correntina de 9 de Julio, a la espera de obtener datos relevantes sobre lo sucedido aquel 13 de junio de 2024.

Con la decisión del máximo tribunal penal, la investigación seguirá abierta sin plazos, con libertad para sumar pruebas, ampliar imputaciones y profundizar tareas de campo.

Juicio oral en 2026: causas unificadas y 17 imputados

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso unificar los dos expedientes del caso y convocó a la primera audiencia preliminar para el 27 de febrero de 2026. Allí se resolverán pedidos de las defensas y se ordenará la prueba y la lista de testigos.

En total, 17 personas llegarán a juicio:

Siete están acusadas por la sustracción y ocultamiento de Loan: su tía Laudelina Peña; María Victoria Caillava y su esposo, el excapitán Carlos Guido Pérez; Bernardino Benítez; Daniel Ramírez y Mónica Millapi; y el comisario Walter Adrian Maciel.

Los otros diez afrontan cargos por entorpecer la investigación, manipular testimonios y defraudar a la administración pública.

La causa Loan, uno de los expedientes más sensibles del país, sigue abierta y con expectativa social. La Justicia dió un mensaje claro: la búsqueda del niño no tiene fecha de vencimiento.