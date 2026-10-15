CDM incorpora un kit sensorial para ampliar el acceso a los espectáculos

CDM Producciones Patagónicas incorporó un recurso para acompañar a personas con distintas necesidades sensoriales. Su uso deberá solicitarse antes de cada función.

Las personas con discapacidad y necesidades vinculadas al procesamiento sensorial contarán con un kit de apoyo durante los espectáculos de CDM Producciones Patagónicas. La propuesta busca favorecer su participación y estará disponible mediante una solicitud previa a la productora.

El recurso podrá ser utilizado por quienes asistan a través del beneficio de acceso gratuito previsto en la Ordenanza Municipal N.º 9997/11 y su modificatoria N.º 9997-1/12. Según lo informado, esa normativa exige la acreditación mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y contempla una reserva de localidades equivalente al 2 % de la capacidad total del lugar, más un acompañante cuando corresponda.

Para solicitar el kit, las personas interesadas deberán comunicarse con los canales oficiales de CDM, al teléfono 2974294351. La entrega se realizará al ingresar al espectáculo y la devolución deberá efectuarse al finalizar la función, para permitir su uso en próximas presentaciones.

La iniciativa comenzó a tomar forma por una inquietud del kinesiólogo Walter Ríos, quien vinculó a la productora con la Fundación del Golfo. A partir de ese contacto se desarrolló la propuesta. Desde CDM agradecieron a ambos por su participación y por impulsar acciones destinadas a construir espacios más inclusivos.

“Queremos que esta iniciativa pueda crecer y que, de a poco, este tipo de propuestas lleguen a muchos sectores de nuestra ciudad”, expresaron desde la productora.