Cecilia Caramelito Carrizo anunció su separación de Coco Sily

“La verdad es que Coco es una persona súper especial, muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos y sus compañeros. Es una persona súper presente, que te escucha...”, comenzó diciendo Cecilia cuando le consultaron cómo había hecho el actor para seducirla. Y explicó de qué manera se dio el flechazo: “Hay momentos en los que te encontrás con determinadas personas. Cuando fui a su programa sentí como una conexión muy linda entre los dos, me contó que estaba dirigiendo una radio y me invitó a participar en ella”.

Cabe recordar que, desde el mes de junio, Caramelito se sumó a la programación de FM Extra, 107,5, y ahí empezó a coincidir a diario con Sily quien se mostró muy contenedor con ella. “Él es una persona muy tierna, sensible y eso de La cátedra del macho... siempre sentía que detrás de lo que se mostraba había algo mucho mejor, ya lo intuía”, señaló dejando en claro que la imagen que el público tiene del actor no es la real.

Cecilia se había separado en el mes de diciembre, pero arrastraba la tristeza por la muerte de su hermano Martín, quien falleció tras luchar durante más de seis años contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Así que la ruptura, que no se dio por decisión suya sino de su esposo, la encontró con las defensas bajas. “Mi separación no fue ni fea ni violenta, con Damián siempre nos llevamos bien y fue un matrimonio maravilloso, pero fue muy triste y movilizante. Y mucho más en el contexto en el que yo estaba”, recordó.

De todas formas, la animadora no quiso tildar como “revancha” a su nueva relación sentimental. “Revancha no, pero me pasa que fue tan sorpresivo el hecho de que él se me ponga adelante y me agarre la mano y me saque del lugar en el que estaba, ese lugar de tristeza y de un poco de desolación, que lejos de ser una revancha es como el misterio de la vida”, aseguró sobre el rol que ocupó Coco desde que llegó a su vida.

Sin embargo, apenas un mes después de darse a conocer la noticia, sorprendió lo ocurrido los últimos minutos del miércoles, cuando a través de las redes sociales, Rodrigo Lussich, quien se encuentra al frente de Socios del Espectáculo, reveló que se llegó al fin de la relación entre la conductora y el animador.

“Mala noticia para terminar el día”, comenzó su relato el comunicador al confirmar la ruptura, a la que le sumó algunos textuales por parte de Caramelito, quien expresó: “No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí’.

Respecto de Coco Sily, se había separado de su última novia conocida públicamente, Tamara, en medio de la pandemia y lo confirmó en Almorzando con Mirtha Legrand, en mayo de 2021. El actor es padre de cuatro hijos, Dana, Sasha y los mellizos Bono y Baltazhar, fruto de su matrimonio con Silvia, con quien mantiene una excelente relación, resumió el sitio Infobae.