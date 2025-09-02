Charla en Bella Vista Sur: la urgencia de castraciones masivas

Organizaciones proteccionistas convocan a una charla abierta este sábado 6 de septiembre en la vecinal de Bella Vista Sur. La actividad busca concientizar sobre la importancia de la esterilización temprana y masiva.

Las organizaciones proteccionistas ofrecerán una charla abierta y gratuita el próximo sábado 6 de septiembre a las 16 horas en la sede vecinal del barrio Bella Vista Sur (José Leonardo Trevisán 1628). La actividad coincide con las jornadas de castración en el barrio y tiene como objetivo difundir los beneficios de la esterilización temprana y el cuidado responsable de los animales.

Bella Vista Sur es uno de los sectores más afectados por la presencia de perros en situación de calle, con registros de mordeduras, abandono y maltrato. Frente a este panorama, las agrupaciones destacan que la castración masiva es la única solución comprobada para frenar la reproducción descontrolada y evitar el sufrimiento animal.

Aunque en la provincia existe la Ley N° I 655 y en la ciudad rige la Ordenanza Municipal N° 15.776/21, las calles continúan llenas de animales enfermos, atropellados o víctimas de violencia. Los proteccionistas sostienen que el problema no puede resolverse con medidas aisladas, sino mediante la implementación del Programa de Esterilización Permanente (PEP), que contempla seis ejes fundamentales: gratuidad, masividad, sistematicidad, aplicación temprana, alcance territorial y carácter no excluyente.

Los resultados esperados incluyen, en el corto plazo, la reducción de animales abandonados, accidentes viales y enfermedades zoonóticas, mientras que a largo plazo se busca alcanzar un equilibrio poblacional que mejore la calidad de vida tanto de los animales como de la comunidad.