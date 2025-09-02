Vital se estrena en el Sótano con un homenaje a Sumo en la Fiesta Babas

La banda comodorense, integrada por cinco jóvenes músicos, se presentará este sábado 6 de septiembre en el histórico escenario del Sótano en el marco de la Fiesta Babas. Con apenas tres meses de formación en su actual alineación, Vital busca dejar huella con un show dedicado a Sumo, invitados especiales y la proyección de un futuro con temas propios.

Vital es una de las bandas jóvenes de la escena local y este sábado tendrá su primera gran oportunidad: debutar en la Fiesta Babas, en El Sótano (San Martín 239), con un homenaje a Sumo. El grupo está integrado por Alejo Soria (voz y guitarra), Joaquín Grané (guitarra principal), Santiago Olivera (bajo), Maximiliano Pérez (batería) y Máximo Brizuela (teclados), cinco músicos que, a pesar de su corta trayectoria como conjunto, llegan con una historia marcada por reencuentros, cambios de formación y un objetivo compartido: consolidarse en la escena comodorense.

El origen de la banda se remonta a las clases particulares de música que compartieron Soria, Grané y Olivera. “Un profesor (Christian Snÿders) nos juntó y desde entonces nos mantuvimos, aunque cambiamos varias veces de baterista y de guitarrista”, recuerdan en entrevista con El Patagónico. Tras un período en el que cada uno siguió su camino, la banda volvió a reunirse a comienzos de este año. “Tocamos en La Vieja Esquina y nos quedamos con ganas de más. Al principio intentamos sostenernos como trío, pero sumamos a Maxi Pérez en batería, y poco después se incorporó Máximo en teclados. Con él alcanzamos la formación definitiva”.

El nombre también tiene su propia anécdota. Durante una conversación entre los integrantes surgió la broma sobre “cuidar los órganos vitales”, y desde allí se instaló como la identidad del grupo. “Nos gustó porque era simple, fuerte y fácil de recordar”.

Su primera presentación fue en el Centro Cultural Mujeres de la Patria, en un festival estudiantil. Allí los escucharon los organizadores de la Fiesta Babas, quienes poco después los convocaron para la edición de septiembre. “Para nosotros es una oportunidad enorme. Es la primera vez que subimos al escenario del Sótano y queremos estar a la altura de un lugar histórico”.

El desafío de este debut es mayor: la propuesta es rendir homenaje a Sumo. “Desde que nos confirmaron la fecha nos pusimos a trabajar exclusivamente en su repertorio. Al principio fue complicado porque no hay mucho material de referencia, así que terminamos sacando los temas de oído. La idea es sonar lo más fiel posible y a la vez transmitir nuestra energía”, explicaron. El grupo no busca reversionar los clásicos, sino respetarlos. “Queremos que el público escuche lo que quiere escuchar: un homenaje bien hecho a Sumo”.

La preparación también incluye una puesta escénica especial y la participación de invitados: Denis (ex Inesperados), Cande Navarrete (Carmesí), Josefina Pezzela y Dylan “El Pollo”. “La idea es compartir el escenario y generar un clima de compañerismo. No solo se trata de nosotros, también es una oportunidad para que otros músicos vivan la experiencia de tocar en La Babas”.

Hasta el momento, Vital se ha consolidado con un repertorio de covers de The Cure, Soda Stereo, Divididos y Los Redondos, elegidos con la premisa de que sean canciones que gusten y hagan vibrar al público. Sin embargo, el grupo ya comenzó a dar sus primeros pasos en la composición. “Hace poco grabamos un tema en menos de 24 horas, a partir de una idea de Máximo. Eso nos dio confianza para proyectar un EP y empezar a mostrar nuestra propia identidad musical”.

Los integrantes coinciden en que el show del sábado será un punto de inflexión. “Queremos dejar huella, que esta edición de la Fiesta Babas sea recordada como una de las mejores. Más que nervios sentimos entusiasmo: queremos mostrarnos y transmitir nuestra energía”, aseguraron con seguridad.

El presente los encuentra concentrados en el homenaje a Sumo, pero el futuro inmediato apunta más allá. “Después del Sótano queremos grabar, lanzar un sencillo y avanzar hacia un repertorio propio. El objetivo es que los covers empiecen a convivir con nuestras canciones hasta que se conviertan en nuestra carta de presentación”.

Con una trayectoria breve pero intensa, Vital asume su primer gran desafío en la Fiesta Babas con un compromiso claro: hacer de este debut un momento inolvidable para el público y un paso firme en su camino como banda.