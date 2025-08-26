Este nuevo tema se construyó de manera colectiva entre los artistas comodorenses Gladys Seremar, Héctor Allende y Ezequiel Varone, con producción de Esteban Cárdenas y la participación audiovisual de Julieta Sarmiento. Una obra que celebra la conexión entre la música, la palabra y la sensibilidad compartida.

Gladys Seremar Dúo presenta "La Guardiana", una canción nacida de la amistad y la simpleza

Gladys Seremar Dúo lanzó su nueva canción titulada “La Guardiana”, una obra que nació de manera espontánea y se transformó en una creación colectiva. La letra fue escrita por Héctor Allende, inspirada en una imagen que vio en el estado de la artista: una carta de oráculo llamada “La Guardiana del Amor”.

“Fue algo muy especial porque Héctor escribió una letra que sentí muy propia, y eso me conmovió profundamente”, explicó Seremar a El Patagónico.

La música fue desarrollada junto a Ezequiel Varone, con quien integra un proyecto a dúo, consolidando así una composición que lleva la impronta de los tres.

La producción estuvo a cargo de Esteban Cárdenas, quien eligió registrar las voces y guitarras en una sola toma, resaltando la naturalidad de la interpretación. “No hay ningún otro sonido agregado, solo dos guitarras y dos voces. Esa simpleza le da una belleza única al tema”, destacó la artista.

El proyecto también contó con el aporte de Julieta Sarmiento, responsable de los videoclips del segundo EP de Seremar, Omanó. En esta ocasión, trabajó junto a la cantante para dar forma a la pieza audiovisual que acompaña el lanzamiento.

“La Guardiana” se puede disfrutar en el Canal de YouTube de Gladys Seremar y próximamente en todas las plataformas digitales.