Habilitan la red de gas que beneficia a 73 familias del barrio Don Bosco

El intendente inauguró la extensión de la red de gas natural que alcanza a 9 manzanas completas de ese sector del barrio.

El intendente Othar Macharashvili, inauguró este martes en el barrio Don Bosco la red de gas natural que beneficia a 73 familias. En el lugar se concretó el encendido simbólico de la antorcha de gas natural.

Estuvieron presentes el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez; su par de Obras Públicas, Luis Romero; miembros de gabinete; y vecinos beneficiarios.

La obra empezó en 2023, pero se vio paralizada por la devaluación del 120 por ciento que dispuso Javier Milei apenas asumió. Las empresas y el Estado se vieron afectados, por lo que Macharashvili puso en valor “la empatía y resiliencia de los vecinos en esperar y en comprender hasta llegar al día de hoy. Quiero felicitar a todo el equipo técnico de la Municipalidad que viene trabajando mucho para llegar a esto. Me comprometí cuando inicié la gestión, fijamos prioridades y fuimos por la infraestructura básica que hoy es realidad”.

En este contexto, y en alusión al exponencial crecimiento del barrio, sostuvo que necesitará más presencia en infraestructura y “esto se logra con presupuesto que sale desde el Ejecutivo, que es avalado y votado por los concejales”, al tiempo que sentenció que “es un día feliz para reforzar las convicciones de ir por más. Estamos acá para servir a todos los que hicieron fuerza para que hoy podamos inaugurar esta red de gas”.

En la misma línea que el intendente, Ostoich puso énfasis en que “son 73 familias a las que le vamos a cambiar la calidad de vida; que van a pasar un mejor invierno de ahora en adelante. Entendemos que el gas es algo que cambia rotundamente la forma en la cual llevas adelante el día a día”.

Hay que resaltar que, la obra de extensión de la red de gas natural se ejecutó en las manzanas 159, 160, 161, 183 a 188 e incluyó la instalación de más de 1.745 metros lineales de cañerías y la instalación de 73 servicios. La misma estuvo a cargo de la empresa Gresuco, con un plazo de ejecución de obra de 210 diez días corridos y un monto del contrato de 87.349.440,41 millones de pesos.

La empresa, además, fue la encargada de proveer todos los materiales, equipos y mano de obra, así como de contratar un agrimensor matriculado para establecer los puntos fijos y las líneas municipales correspondientes.

“Estas obras son un mandato que nos dio Othar de llevar adelante, profundizarlas y poder seguir con esta transformación, así que estamos muy contentos de poder prender esta antorcha y de haberle dado el servicio tan esperado por los vecinos, que hicieron toda la gestión y estuvieron encima del tema”, sostuvo Ostoich.

“LA EMOCION QUE TENEMOS ES ENORME”

En tanto, una de las referentes de ese sector de Don Bosco, Flor Angélica Castro Méndez, agradeció al intendente y a los miembros del gabinete porque “la emoción que tenemos es enorme. Este proyecto ya lleva sus años, tuvimos altos y bajos, pero gracias a Dios estamos con el gas instalado. Somos un grupo de vecinos que tocamos puertas, fuimos y vinimos, pero hoy el resultado es beneficioso para todos”.

Por su parte, el vecino Sebastián Catalán reafirmó la emoción que sintieron todos los beneficiarios al decir que “estamos muy contentos por la habilitación de la obra de gas que nos va a cambiar la calidad de vida a 73 familias en esta primera etapa. Venimos de pasar unos inviernos muy crudos”.