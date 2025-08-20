Agradecen a Urbana SA por operativo de limpieza

Vecinos del barrio Cooperativa LU4 expresaron públicamente su agradecimiento por un operativo de limpieza en uno de los pasajes del sector de dúplex.

En uno de los pasajes, los vecinos del citado barrio tuvieron que cortar un árbol para posibilitar un mejor servicio de las cámaras de video-vigilancia y por esa razón el martes solicitaron la colaboración de la empresa Urbana para retirar ramas y troncos seccionados.

La respuesta fue inmediata ya que este miércoles a la tarde la empresa afectó un camión y varios operarios para comenzar a retirarlos (foto), siendo este un servicio adicional a la tarea cotidiana de recolección de residuos urbanos y mantenimiento de la limpieza en espacios públicos de la ciudad.

Por otra parte, lo que preocupa a los vecinos del barrio, tanto del sector de dúplex como de edificios de departamentos, es el hecho de que gente que no reside en el lugar arroje gran cantidad de desperdicios comerciales e industriales en los contenedores del barrio, provocando que constantemente se rebalsen.