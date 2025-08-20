Un hombre terminó preso por robar huevos

Fue en el barrio Isidro Quiroga, donde un hombre fue sorprendido por la policía cargando dos cajas con maples de huevos.

Un operativo policial realizado en la mañana de este miércoles terminó con la detención de un hombre acusado de sustraer mercadería de un depósito de la feria Newety, en el barrio Isidro Quiroga.

El episodio ocurrió cerca de las 11:15, cuando efectivos de la División de Investigaciones (DPI) circulaban por avenida Lisandro de la Torre y Díaz Vélez. Allí observaron a un individuo identificado como D.G., que salía del sector de depósitos de la feria cargando dos cajas que contenían un total de 12 maples de huevos, con un valor estimado en 70 mil pesos.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar corriendo. Tras una persecución a pie, fue finalmente alcanzado y aprehendido en la esquina de las avenidas Kennedy y Patricios.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúa con las actuaciones correspondientes.