La agresión ocurrió en un local gastronómico de La Plata. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente para colocarle cuatro placas y 18 tornillos en la zona de la mandíbula.

Por golpearlo, un rugbier deberá pagar más de $110 millones a un joven

A 10 años de la golpiza en un baro de La Plata, la Justicia condenó a un rugbier a pagarle más de $110 millones a la víctima.

El hecho ocurrió en "El Copetín", ubicado en diagonal 74 y 59, cerrado al público desde abril de 2019. En ese lugar la víctima fue atacada por dos rugbiers de un club local, luego siguieron los golpes afuera.

"Hoy tengo cuatro placas y 18 tornillos en la zona de la mandíbula. Es difícil levantarse a la mañana cargando con todo eso, además del peso psicológico", expresó Ivo, el chico agredido, en declaraciones televisivas.

Además de verse obligado a esas intervenciones, el joven sufrió la pérdida del nervio cóndilo mandibular, padece intensos dolores y limitaciones físicas.

Sobre lo ocurrido aquella noche, recordó: "Me pegaron adentro y fuera del bar. Luego de que había terminado la golpiza, yo pude escapar y después de dos minutos, vino alguien y me dio una piña. Yo caí al piso y me levanté mareado".

Tras la denuncia, la causa avanzó con grabaciones y testimonios de testigos que descartaron cualquier provocación por parte del agredido, lo que llevó la calificación de lo sucedido de "golpiza" en lugar de "pelea".

Finalmente, la jueza Sandra Nilda Grahl, del Juzgado Civil Nº 17, resolvió que un rugiber y otro implicado deberán resarcir al denunciante por los daños físicos, psicológicos y morales sufridos.

De acuerdo con el fallo, el principal agresor deberá abonar $110.112.276,76 en concepto de incapacidad psicofísica, atención médica y daño moral, mientras que, además, ambos deberán pagar de manera solidaria otros 317.800 pesos por lesiones leves.

"Esto tiene mucho de estrés postraumático y caés mucho después de lo que pasó. Varios años después me empecé a dar cuenta de mis limitaciones físicas y sociales que me sucedieron. Ahí entré en razón de lo que pudo haber pasado y sigo transitando ese trauma", sostuvo Ivo.

Y finalizó: "Hoy estoy acá para transmitir el mensaje de que es un hecho que se puede evitar. Para que las personas que sean agresivas puedan pensar que este tipo de cosas tienen consecuencias graves".