Charly García recibió el alta médica luego estar de tres días internado

Charly García recibió el alta médica tras pasar tres días internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento de Recoleta. Los médicos habían decidido que el músico permaneciera allí para realizar estudios el pasado 12 de agosto.

El cantante publicó una fotografía en sus redes sociales agradeciendo y, aunque siempre estuvo fuera de peligro, con la imagen aclaró que se encuentra bien de salud. “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM (Say No More)”, escribió en su cuenta de Instagram.

Durante el fin de semana, la salud de Charly García preocupó a los fanáticos del músico. El intérprete de ‘Seminare’ llegó el sábado a la guardia y los médicos del lugar decidieron dejarlo internado.

La noticia sobre su salud salió a la luz por la periodista Ángeles Balbiani. “Fue a hacerse unos estudios de rutina, la realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que siempre lo acompaña a todos lados, y una vez que llegó al Instituto decidieron dejarlo internado para hacer varios estudios y ahora están a la espera de los resultados”, reveló.

Frente a esto, la periodista aclaró que en todo momento estuvo fuera de peligro, pero era más fácil que permaneciera en el centro médico para evitar trasladarlo. “Si bien está fuera de peligro, los doctores quisieron que se quede para que no tenga que hacer tantas visitas en los próximos días. No estarán tranquilos hasta que no tengan los resultados y ahí sabrán si se queda en el sanatorio o si vuelve a su domicilio”, informó.

Algunos fanáticos del artista le expresaron su cariño en los comentarios de la foto que él mismo compartió. “¡Qué alegría Maestro! Te queremos mucho”, “Te amo Charly, que julepe”, “Charly, cuidate mucho, te amo”, escribieron algunos de sus seguidores.

