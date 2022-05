En una jornada de locura en el Principado, el piloto mexicano Sergio Pérez celebró por todo lo alto a orillas del Mar Mediterráneo con el triunfo en el Gran Premio de Mónaco. Arde el Campeonato Mundial 2022 de la Fórmula 1.

Ya de por sí, la salida no fue de la manera convencional, sino que todos los monoplazas salieron en línea, desde los pits, detrás del auto de seguridad. Así fueron las primeras vueltas hasta que largó la carrera.

En condiciones casi normales, Ferrari no registró ningún tipo de problema durante toda la primera parte hasta que llegaron los cambios de neumáticos. Allí, la Scudería pecó de una mala estrategia al llamar a boxes a Charles Leclerc al mismo tiempo que Carlos Sainz, lo que hizo perder el liderazgo y mucho tiempo al monegasco.

De esto sacó el máximo provecho Red Bull, que había parado con anterioridad mediante Sergio Pérez, quien pasó a lo más alto de las posiciones y permitió también que Max Verstappen adelante un puesto.

El curso del Gran Premio era normal una vez más hasta que llegó una tremenda colisión de Mick Schumacher contra las barreras, choque que le hizo perder la parte trasera entera de su auto. El alemán salió bien, pero salió el safety car y luego bajó la bandera roja.

Luego de varios minutos de suspensión, los pilotos largaron otra vez uno detrás de otro y nuevamente primó la estrategia: Red Bull salió con neumáticos medios (más rápidos) y Ferrari con duros (mayor durabilidad).

Desde el equipo de Maranello no tuvieron tanto en cuenta que las 77 vueltas de la carrera no se iban a llevar a cabo, ya que el tiempo no llegaba y el cronómetro empezó a ir hacia atrás. Sobre los minutos finales, los dos conductores de ambas escuderías estaban cerca el uno del otro, pero en las calles del Principado es muy complicado adelantar.

Así fue como “Checo” Pérez se quedó con el Gran Premio de Mónaco, siendo el quinto latinoamericano en conseguirlo, y celebra su primera victoria en la temporada 2022 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Charles Leclerc, con pole position, falló otra vez en casa.