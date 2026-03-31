El automovilismo argentino vivirá un momento único: Franco Colapinto será protagonista de una exhibición callejera de Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires, en un evento que marcará el regreso de la categoría a la capital después de más de una década.

Histórico: Franco Colapinto llevará la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires

La cita será el 26 de abril de 2026, cuando el piloto del equipo Alpine salga a pista con un monoplaza E20 de 2012 con motor Renault V8, en pleno barrio de Palermo.

El evento, denominado Road Show Buenos Aires 2026, transformará la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento en un circuito callejero de aproximadamente 2 kilómetros, donde se realizarán dos exhibiciones oficiales.

Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 ruede por las calles porteñas y un hecho inédito para el público local, que podrá ver de cerca la potencia y velocidad de la máxima categoría.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó Colapinto, quien destacó el apoyo del público argentino como motor de su carrera.

Cómo será el evento

La jornada combinará espectáculo y cercanía con los fanáticos:

Un sector gratuito y abierto al público

Espacios exclusivos pagos como tribunas, Fan Zone y Hospitality

Activaciones, entretenimiento y experiencias interactivas

Acceso especial a boxes con Garage Tours

Venta de entradas

Preventa: 6 de abril desde las 16 hs (con beneficios de financiación)

Venta general: 7 de abril desde las 16 hs

Entradas disponibles en enigmatickets.com

El evento no solo representa una oportunidad para los fanáticos, sino que también posiciona a Buenos Aires como escenario de grandes espectáculos internacionales, en un contexto donde la Fórmula 1 vive uno de sus momentos de mayor popularidad a nivel global.