Franco Colapinto terminó 16º en el Gran Premio de Japón

El piloto argentino, con Alpine, esta vez no pudo sumar en el circuito de Suzuka, donde el ganador resultó el italiano Andrea Antonelli (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, terminó este domingo en el 16º puesto durante el Gran Premio de Japón, que la Fórmula 1 corrió en el circuito de Suzuka.

El ganador de esta tercera fecha de la temporada fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien llegó escoltado por el australiano Oscar Piastri (Mc Laren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, volvió a estar marcada por la mala fortuna. Colapinto largó de buena manera, ganó una posición en la salida y en la tercera vuelta superó a Gabriel Bortoleto para ubicarse 13°. Más tarde protagonizó una intensa pelea con Liam Lawson antes de ingresar a boxes en el giro 18.

Sin embargo, en la vuelta 22 se produjo un punto de quiebre: Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente al intentar superarlo, lo que obligó a la salida del Safety Car. Esa situación terminó por relegar al piloto de Alpine, que cayó al 16° puesto y ya no pudo recuperarse.

Por delante suyo quedó el Williams del español Carlos Sainz, en una carrera que volvió a dejar al joven argentino sin chances de sumar unidades.

Dentro del equipo Alpine, la nota positiva fue Pierre Gasly. El francés tuvo una destacada actuación y logró finalizar en la séptima posición, resistiendo durante toda la carrera los ataques del Red Bull del neerlandés Max Verstappen. De esta manera, Gasly sumó puntos importantes para la escudería, en un fin de semana con sensaciones encontradas para el equipo.

Luego de la carrera, Colapinto expresó: ”Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson", comentó.

La carrera se vio interrumpida después del giro 22 por el accidente de Bearman y ese fue el factur clave para el piralense: "Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas, mejorar en lo que pensamos que tenemos que nos falta, hay que entender por qué nos está costando".

Por otra parte, Antonelli se convirtió en el tercer piloto en ganar en este circuito y al mismo tiempo, en el más joven en liderar el Campeonato Mundial.

Además, el piloto que corre para la escudería Mercedes, logró su segundo triunfo seguido, rompiendo una racha de 73 años sin que un italiano lograra dos victorias consecutivas en la F-1.

La Fórmula 1 ahora tendrá un parate durante todo abril a raíz de la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita, por el conflicto bélico en Medio Oriente. La acción se retomará con el Gran Premio de Miami (Estados Unidos), que se correrá entre el 1 y 3 de mayo.

POSICIONES DEL CAMPEONATO

A continuación se detallan las posiciones del Campeonato Mundial de Fórmula 1, luego de corridas tres fechas: 1) Andrea Antonelli 73 puntos, 2) George Russell 63, 3) Charles Le Clerc 49, 4) Lewis Hamilton 41, 5) Lando Norris 25, 6) Oscar Piastri 21, 7) Oliver Bearman 17, 8) Pierre Gasly 15, 9) Max Verstappen 12, 10) Liam Lawson 10, 11) Arvid Lindblad 4, 12) Isack Hadjar 4, 13) Gabriel Bortoleto 2, 14) Carlos Sainz 2, 15) Esteban Ocon 1, 16) Franco Colapinto 1, 17) Nico Hülkenberg 0, 18) Alex Albon 0, 19) Valteri Bottas 0, 20) Sergio Pérez 0, 21) Fernando Alonso 0 y 22) Lance Stroll 0.