Colapinto quedó 17º en la segunda sesión de entrenamientos de Japón

En su debut en el circuito de Suzuka, donde se correrá la 3ª fecha de Fórmula 1, el piloto argentino mostró una evolución inicial, aunque no logró sostenerla en la tanda final.

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el 17º lugar en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Japón, correspondiente a la 3ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En su debut en el trazado japonés, el joven de Pilar, provincia de Buenos Aires, mostró una evolución inicial, aunque no logró sostenerla en la tanda final.

Tras una primera salida en la que se ubicó 16° a 1s695 de la punta, el piloto de Alpine F1 Team cayó al puesto 17° en la segunda sesión, ampliando su diferencia a más de dos segundos respecto al líder. Además, la brecha con su compañero, el francés Pierre Gasly, se estiró de 383 milésimas a poco más de siete décimas.

Sin embargo, el momento más destacado de la jornada se dio en pista, con un tenso cruce junto al tricampeón del mundo Max Verstappen. El incidente ocurrió cuando Colapinto realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos en zigzag en la previa de la curva 130-R, justo cuando el neerlandés venía en vuelta rápida, lo que terminó arruinando su intento de tiempo.

Por su parte, el australiano Oscar Piastri se quedó con el mejor registro de la sesión al marcar 1m30.133s para McLaren. Detrás se ubicaron el joven italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, quien superó al monegasco Charles Leclerc.

La actividad en Suzuka continuará este viernes por la noche de Argentina, con la última práctica libre desde las 23:30, mientras que la clasificación se disputará el sábado a las 3. La carrera principal está programada para la madrugada del domingo, en el mismo horario.