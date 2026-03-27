Chenque y Comodoro exponen el liderazgo del Oficial de rugby

El “Celeste” visita este sábado a Calafate RC, mientras que el “Coirón” viaja a Caleta Olivia para medirse con San Jorge RC. Deportivo Portugués tiene libre.

La Unión de Rugby Austral disputará este sábado la segunda fecha del torneo Oficial 2026. En ese contexto, los dos líderes que tiene el campeonato en la categoría Superior tendrán que afrontar compromisos en calidad de visitante.

Uno de ellos es Chenque RC que irá hasta el barrio Divina Providencia para medirse desde las 16 con el local Calafate RC. El otro es Comodoro RC, que irá a Caleta Olivia, para verse las caras con San Jorge RC, que todavía no sumó puntos. En esta ocasión, será el plantel de Deportivo Portugués que tendrá jornada de descanso.

Cabe destacar, que en cancha de Calafate RC, la programación se iniciará a las 11:35 con partidos de Menores de 15, M-16, M-17, M-14, Intermedia y Primera.

Mientras que en el campo de juego del “Sanjo”, se jugará a partir de las 12 en M-14, M-16, M-18 y Primera división.

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Programa de la 2ª fecha

SABADO 28

Cancha: Calafate RC – Bº Divina Providencia

- Calafate RC vs Chenque RC.

11:35 M-15: Cancha 1.

12:20 M-16: Cancha 2.

13:00 M-17: Cancha 1.

13:45 M-14: Cancha 2.

14:25 Intermedia: Cancha 1.

16:00 Primera: Cancha 1.

Cancha: San Jorge RC – Caleta Olivia

- San Jorge RC vs Comodoro RC.

12:00 M-14.

13:00 M-16.

14:30 M-18.

16:00 Primera.

Libre: Deportivo Portugués.