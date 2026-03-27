El Municipio presentó a los vecinos los nuevos estudios realizados por IATASA y SRK

Desde el Ejecutivo, se remarcó que se continuará trabajando de manera articulada con especialistas y organismos competentes, priorizando la seguridad de los habitantes y la búsqueda de alternativas que permitan dar respuestas integrales a la problemática.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, llevó adelante este jueves, una serie de encuentros con referentes de los barrios Los Tilos, El Marquesado y sectores de la zona de Mazaredo y Médanos, con el objetivo de brindar información actualizada sobre la situación derivada del deslizamiento del Cerro Hermitte y las acciones que se implementarán a corto plazo.

La primera reunión estuvo presidida por el intendente Othar Macharashvili mientras la segunda contó con la presencia del secretario de Infrestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich, y su par de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, quienes expusieron los avances de los estudios técnicos realizados por las consultoras IATASA y SRK, contratadas para evaluar el comportamiento del suelo y determinar los riesgos existentes en el sector.

En ese marco, Macharashvili explicó que “se presentaron a los vecinos, los avances que realizó IATASA , al tiempo que se evacuaron dudas sobre las tareas paliativas que se van a realizar en los sectores, a efectos de que no empeore la situación. A su vez, se expuso el estudio hídrico de la cuenca y cuáles son las medidas correctivas que hay que hacer para que escurra el agua en cada sector, teniendo en cuenta que la modificación del Cerro Hermitte, produjo diferencias en la topografía y esas diferencias generan estancamientos en lugares donde antes no se producían, por lo que es necesario escurrirlas y evacuarlas hacia algún sector”.

Por su parte Ostoich, en relación a los estudios realizados, destacó que “las simulaciones están hechas con lluvias a veinticinco años, por lo que es un trabajo muy bien realizado que nos da muchas herramientas para tomar medidas, ejecutar tareas y mejorar la situación de los sectores”.

Durante el encuentro, los vecinos pudieron plantear sus inquietudes y recibir respuestas por parte de los equipos técnicos y autoridades presentes. En este sentido, el titular de la cartera de Infraestructura, valoró la respuesta de los vecinos “como buena”, al comentar que “recepcionaron muy bien la información y evacuaron todas las dudas que tenían con nosotros, con IATASA y SRK. Fueron reuniones muy positivas que generan certidumbre y confianza, y nos permiten trabajar con tranquilidad, sabiendo que están de acuerdo con las acciones que se están llevando adelante”.

Finalmente, el secretario remarcó que “la idea del intendente Othar Macharashvili, desde el día cero, es seguir en esta línea de trabajo, asentados sobre factores técnicos y rigurosos. Siempre de frente al vecino, sin mentirles, contándoles todos los pasos y cómo vamos avanzando. Es el lineamiento que nos marca el intendente y en ese marco vamos a seguir trabajando”.