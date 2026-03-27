Gimnasia busca tomarse revancha en Misiones

Visita este sábado a Oberá por una nueva fecha de la Liga Nacional, y va por su octava victoria en fila. El partido dará comienzo a las 11:30, y será televisado por TyC Sports.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este sábado a Oberá de Misiones por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Luis Augusto Derna, dará comienzo a las 11:30 de la mañana e irá televisado por la señal de TyC Sports.

El equipo, que dirige el rosarino Pablo Favarel, viene de obtener dos importantes triunfos de local. Primero venció a Atenas de Córdoba (90-83) y luego hizo lo propio con Platense (81-78).

De esa manera, el elenco chubutense llegó a las siete victorias en fila, y este sábado, buscará un nuevo triunfo y soñar con llegar a lo más alto de la competencia.

Gimnasia (3º con 20 triunfos y 11 derrotas) se encuentra pasando por un gran momento. Los jugadores salen a la cancha y dejan todo. Defienden, lucen concentrados los 40 minutos, dos de los puntos que son clave para que se encuentre pasando por este dulce momento deportivo.

Y uno de esos puntos altos tiene que ver la incorporación del pívot ecuatoriano Bryan Carabalí, que hace valer sus 2,15 metros de estatura a la hora de defender en la zona pintada. Además de aportar puntos, tomar rebotes y hacerse un verdadero festín en cuanto a tapas (tiene 69 metidas, y un promedio de casi 3 por juego).

Por el juego sólido y colectivo, hacen que Gimnasia se encuentre en este brillante presente, algo que intentará plasmar cuando se enfrente con un Oberá, uno de los rivales a quien no pudo vencer cuando se midieron en el Socios Fundadores.

En ese contexto, se enfrentaron por la primera rueda el 14 de diciembre de 2025, con victoria para los de Fabio Demti por 87-80. En ese partido, los destacados fueron William Vorhees, goleador de su equipo, con 25 puntos y una tapa, y Agustín Brocal, quien marcó 22 tantos y dio 3 asistencias.

Por el lado del “Verde”, su mejor vía de gol resultó el escolta cubano Marcos Chacón, quien resultó máximo anotador del juego con 29 unidades, 3 recuperos y 2 pases gol, mientras que Emiliano Toretta aportó 10 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias.

Este sábado, en un horario poco habitual, se volverán a ver las caras, pero la cita será en Oberá.

El elenco misionero, que fue el último que ganó en el Socios Fundadores en la actual temporada y que viene de cuatro éxitos seguidos -el último ante Boca Juniors-, podría arrancar con: Lucas Andújar, Agustín Brocal, Santiago Barrales, Daviyon Draper y William Vorhees. Como relevos estarán Bruno Sansimoni, Jabari Bird, Alejo Azpilicueta, Dwayne Russell, Nicolás Quiroga, Albano Costa.

Gimnasia, mientras tanto, seguramente salga con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Mientras que como reservas estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala o Natalio Santacroce.

Tras este enfrentamiento, Gimnasia viajará a Buenos Aires para cerrar esta última gira de la fase regular ante San Lorenzo de Almagro.

LOS PIBES JUEGAN

ESTA NOCHE

Por otra parte, este viernes desde las 21:30 se jugará en partido correspondiente a la Liga Próximo entre ambos clubes. Gimnasia viene de dos derrotas en fila, y se encuentra en el 13º puesto con 12 triunfos y 19 derrotas.

El “Celeste”, mientras tanto, viene de vencer a Boca y marcha en el noveno escalón de la tabla con 15 victorias e igual número en caídas.