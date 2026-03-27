Alianza Maxi Básquet con el sueño de ser parte del Internacional de Clubes

El equipo de Comodoro Rivadavia, quiere cumplir el objetivo de estar en una nueva edición del certamen que se desarrollará en el mes de octubre, en Paraná.

Parte del plantel de Alianza Maxi Básquet, se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con la idea de organizar el calendario de competencia para este 2026.

El equipo se conformó hace dos años y viene participando de los torneos locales, regionales, junto con la Federación Femenina Maxi Básquet Argentina. Comodoro Deportes acompaña al elenco local.

El conjunto de maxi básquet femenino se entrena en las instalaciones de Comisión de Actividades Infantiles, y este año, quiere cumplir el objetivo de estar en una nueva edición del Internacional de Clubes de Maxibásquet que se hará en el mes de octubre, en Paraná.

La competencia se disputará en la capital entrerriana, con la organización de la Federación Argentina de Maxi Básquet y reunirá a jugadoras de distintos clubes del país.

Gisela Morales, jugadora de Alianza, comentó que esta temporada “tenemos una agenda planificada para continuar con los torneos locales, asistir a algunos torneos regionales, en los que también hemos estado el año pasado y el objetivo de asistir a Paraná, en octubre”.

Sobre la preparación ante un nuevo año de competencia aseguró que en el plantel comodorense “estamos muy entusiasmadas, somos más de 20 jugadoras en la categoría +30 y algunas en +40. Muy expectantes por obtener los resultados que tuvimos el año pasado con varios torneos, uno de ellos el que organiza la Agrupación de Maxi Básquet Femenino con la Asociación Comodoro Rivadavia Básquet, donde salimos campeonas y queremos seguir por ese camino”.

Por el acompañamiento del Ente deportivo municipal, Morales reconoció que “nos han apoyado en diferentes actividades que hemos realizado, nos sustentamos de manera propia, pero siempre necesitamos un apoyo extra. Estamos agradecidas por el acompañamiento del Ente para que el deporte siga creciendo”.