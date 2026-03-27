Moira Miranda planifica su calendario con vistas a la clasificación olímpica

La triatleta se reunió recientemente con el titular de Comodoro Deportes, planificando su calendario internacional y con la mira puesta en el inicio de la clasificación olímpica en mayo.

Se viene un año de competencia importante para Moira Miranda, la triatleta comodorense que iniciará la clasificación olímpica en mayo en el circuito europeo. La deportista se reunió con el profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, planificando su calendario internacional, donde además el ente ratificó el apoyo para su carrera deportiva.

“Estoy muy contenta, el año lo inicié a fines de febrero en el Campeonato Sudamericano de Triatlón en Formosa. Logré un quinto lugar y una medalla de bronce en los relevos mixtos, así que arrancamos muy bien, muy contenta con los resultados. Sigo entrenando, ahora viene otra competencia importante en Santa Fe. Una Copa Continental que es evento test para los Juegos Odesur”, comentó Moira Miranda en referencia a la Vuelta de Formosa, que se realizó en el paseo costero de esa ciudad, donde la triatleta finalizó en quinto lugar en la clasificación general, y con el equipo argentino logró el tercer lugar en relevos mixtos.

Este fin de semana competirá en el 2026 America’s Triathlon Cup and South American Games Test Event en Santa Fe (27, 28 y 29 de marzo) en la imponente Laguna Setúbal, entre las costaneras este y oeste, con la nueva sede de la Asociación Santafesina de Triatlón como epicentro.

“Me reuní con Hernán para mostrarle la planificación del calendario internacional de este año y el tema de la sumatoria de puntos, que comienza la clasificación olímpica en mayo. Siempre es un placer hablar con Hernán porque me entiende, entiende las competencias, los viajes, lo que es el ránking olímpico, así que muy feliz de contar nuevamente con el apoyo del Ente y de Hernán para comenzar este año con la clasificación olímpica”, sostuvo Moira Miranda.