Comodoro Rivadavia será sede del Argentino de Mayores de Handball

El presidente de la Asociación Comodorense de Balonmano, Christian Valbuena, confirmó que la ciudad será sede a fines de junio del importante certamen nacional.

Con la idea de planificar el año de competencia para el handball de Comodoro Rivadavia, Christian Valbuena, a cargo de Asociación Comodorense de Balonmano se reunió con Hernán Martínez, titular del Ente Comodoro Deportes.

Sobre el encuentro, Valbuena dijo que en el mismo “organizamos todo lo que es el año deportivo del handball, tanto con los torneos locales, provinciales, los equipos que tienen que viajar, los torneos nacionales que vamos a tener en Comodoro, organizando con anticipación para lograr llegar a cada uno de los certámenes”.

Es que a fines del mes de junio la ciudad petrolera será nuevamente sede de Campeonato Argentino de Mayores. “Todos los años ya somos una sede fija de la Confederación (Argentina). Este año vamos a traer el Torneo Argentino de Mayores, el de mayor jerarquía que tiene el handball a nivel nacional, tanto A, B y C que se jugará en Comodoro, a fines de junio” adelantó.

“Las selecciones se están preparando para jugar este torneo y habrá muy buen handball”, sostuvo desde la Asociación y comentó que “también tenemos un Nacional C, acá en Comodoro a fin de año, donde vendrán muchos equipos de toda la Argentina, con mucha gente que viene a competir y a conocer la ciudad, lo que le hace bien a Comodoro y al deporte”.

En cuanto a las categorías formativas Valbuena señaló que esta temporada “todos los clubes tienen los nacionales, con los argentinos de Selecciones, con los Epade para los cadetes. Será un año que lleva mucha planificación, es intenso y vamos a llegar en diciembre con muchos partidos encima, todos”.