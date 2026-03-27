Ameghino y San Martín quieren seguir mandando en el Ascenso

Se disputa este sábado la tercera fecha del Zonal. El CAFA visita a Caleta y el “Sanma” recibe a Camioneros.

El torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia va este sábado por la 3ª fecha, donde los líderes Florentino Ameghino y San Martín tienen duros desafíos. Los encuentros arrancan a las 16:00.

Florentino, dueño de la cima de la zona A con 6 puntos, visita a Caleta Córdova (4), mientras que San Martín, puntero de la zona B con 6 unidades, recibe a Camioneros (4).

También juegan Talleres Juniors-Ferrocarril del Estado y Comodoro FC-Oeste Juniors por la zona A y Nueva Generación-Tiro Federal y Stella Maris-Universitario por la zona B, mientras que en el interzonal se enfrentan Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca.

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Programa de la 3ª fecha

SABADO 28 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

ZONA A

- Talleres Juniors vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: Ferro.

SABADO 28 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Caleta Córdova vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Gastón Verón.

Cancha: Caleta Córdova.

- Comodoro FC vs Oeste Juniors.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Comodoro FC.

ZONA B

- Nueva Generación vs Tiro Federal.

Arbitro: Edgardo Aráoz.

Cancha: Nueva Generación.

- San Martín vs Camioneros.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: San Martín.

- Stella Maris vs Universitario.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: Stella Maris.

INTERZONAL

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Deportivo Roca.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Cancha: M.B. Ciudadela.