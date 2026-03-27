Ameghino y San Martín quieren seguir mandando en el Ascenso

El torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia va este sábado por la 3ª fecha, donde los líderes Florentino Ameghino y San Martín tienen duros desafíos. Los encuentros arrancan a las 16:00.
Florentino, dueño de la cima de la zona A con 6 puntos, visita a Caleta Córdova (4), mientras que San Martín, puntero de la zona B con 6 unidades, recibe a Camioneros (4).
También juegan Talleres Juniors-Ferrocarril del Estado y Comodoro FC-Oeste Juniors por la zona A y Nueva Generación-Tiro Federal y Stella Maris-Universitario por la zona B, mientras que en el interzonal se enfrentan Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca.
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Programa de la 3ª fecha
SABADO 28 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)
ZONA A
- Talleres Juniors vs Ferrocarril del Estado.
Arbitro: Carlos Flores.
Cancha: Ferro.
SABADO 28 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
- Caleta Córdova vs Florentino Ameghino.
Arbitro: Gastón Verón.
Cancha: Caleta Córdova.
- Comodoro FC vs Oeste Juniors.
Arbitro: Guillermo Díaz.
Cancha: Comodoro FC.
ZONA B
- Nueva Generación vs Tiro Federal.
Arbitro: Edgardo Aráoz.
Cancha: Nueva Generación.
- San Martín vs Camioneros.
Arbitro: Maximiliano Selg.
Cancha: San Martín.
- Stella Maris vs Universitario.
Arbitro: Sergio Navarrete.
Cancha: Stella Maris.
INTERZONAL
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Deportivo Roca.
Arbitro: Pablo Aguirre.
Cancha: M.B. Ciudadela.