Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón

El piloto de Alpine cruzó la barrera de Q1 con lo justo. Mejoró sus tiempos en cada salida, pero quedó lejos de pasar al tercer segmento en Suzuka, sede de la 3ª fecha de Fórmula 1.

Franco Colapinto (Alpine) largará este domingo -a las 2 hora de Argentina- desde el 15º lugar cuando se corra en el circuito de Suzuka, el Gran Premio de Japón, que corresponde a tercera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

En su primera vez sobre suelo nipón, el piloto argentino deberá remar desde atrás tras un rendimiento a una vuelta lejos de lo esperado, al menos si se tiene en cuenta la comparación directa con Pierre Gasly, que en la Q2 fue siete décimas más rápido con el otro A526.

Al igual que hace dos semanas en China, Colapinto llegó a pasar el corte al límite: quedó 16° (1m30s931), poco más de una décima más rápido que el Williams con ‘sobrepeso’ de Alexander Albon, mientras su compañero de equipo pasó cómodo en el P10 (-0s347).

Pero en la segunda tanda, el #43 no encontró la mejora suficiente en el exigente trazado de Suzuka y quedó 15°, lejos del francés Gasly, quien otra vez le ganó el duelo interno clasificatorio (0-3) y logró meterse en la Q3.

“Ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer me costó por un problema en la parte delantera, hoy estuvo mejor eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena, pero en Q2 me faltó mucho, hay que laburar para mañana (por el domingo). Ayer tuve varios problemas en la primera práctica, pero el ritmo de carrera es mejor que en qualy. Intentaré tener una buena largada, una buena carrera e ir para adelante. Ojalá sea mejor el domingo”, se esperanzó el pilarense.

Después, Gasly finalizó 7° y fue ‘el mejor del resto’, mientras que la pole position quedó en manos del italiano Andrea Antonelli, que con 19 años viene de un fin de semana perfecto con el Mercedes. Compartirá la primera fila con su compañero George Russell.

Detrás largarán, mezclados, los Mclaren y las Ferrari: en segunda fila estarán Oscar Piastri y Charles Leclerc, mientras que la tercera la ocuparán Lando Norris y Lewis Hamilton.

La carrera, que desarrollará este domingo desde las 2 de la mañana de la Argentina, está pactada a 53 vueltas, con transmisión de Fox Sports y por la plataforma Disney + Premium de la señal de ESPN.