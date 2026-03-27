Argentina le ganó 2-1 a Mauritania y Messi jugó todo el segundo tiempo

Fue con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz. El descuento africano lo hizo Lefort. El martes, será el segundo amistoso, ante Zambia. El capitán no fue titular e ingresó en la segunda etapa.

La Selección Argentina de fútbol, con Lionel Messi ingresando en el segundo tiempo, le ganó este viernes a Mauritania por 2-1 en el primer amistoso del año de preparación con miras al Mundial 2026.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje del paraguayo Derliz López. Los goles de la “Albiceleste” los marcaron Enzo Fernández y Nicolás Paz en la primera etapa. Mientras que el conjunto africano descontó en el final por intermedio de Jordan Lefort.

El partido comenzó con un amplio dominio y tenencia del balón por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, ya que ante la mirada de miles de espectadores y en menos de 15 minutos, el conjunto nacional tuvo sus primeras aproximaciones al arco rival.

A los 16 minutos Nahuel Molina aprovechó su velocidad y escaló la banda derecha para centrar rasante a Enzo Fernández, quien abrió el marcador tras empujar precisamente la pelota al fondo de la red.

Luego del primer tanto, el conjunto nacional siguió atacando y aprovechó su tenencia del balón para apretar a la defensa visitante. Ya con el reloj detenido en 31 minutos, Nicolás Paz aprovechó un tiro libre cerca del área y con un exquisito disparo convirtió el segundo tanto de la noche.

Con la “Albiceleste” dominando el juego durante la mayor parte del tiempo, a través de un correcto juego asociado, se bajó el telón de los primeros 45 minutos con dos goles (uno de Enzo Fernández y otro de Nico Paz) y una buena atajada de Emiliano Martínez para cerrar la etapa.

Ya con Leo Messi, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono en cancha, comenzó la segunda mitad a puro fútbol. En este sentido, la Selección continuó bajo la misma norma, presionar y salir disparados hacia el área rival. Bajo esa línea, y tras un buen corte por parte de Cristian Romero, Messi frotó la lámpara y casi convierte un golazo en su minuto, el 10.

A pesar de varias insinuaciones de Argentina y algunas llegadas con cierto peligro para Mauritania, el partido seguía estando 2-0 a los 20 minutos del segundo capítulo.El epílogo del segundo tiempo tuvo un ritmo intenso y de ida y vuelta, pero sin opciones de demasiado peligro. Varios cambios permitieron generar rotación en el equipo, y el encuentro terminó con un tanto convertido por Jordan Lefort, para que Mauritania acorte la ventaja albiceleste. Fue 2 a 1 el resultado final en favor de la Selección Argentina, que nuevamente alegra a su gente en casa.

El segundo amistoso de esta doble fecha FIFA será el martes de la próxima semana, cuando se enfrente en el mismo escenario a la selección de Zambia.