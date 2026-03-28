El "Verde" sufrió otra derrota en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro cayó este viernes de visitante frente a Oberá de Misiones 83-67. El goleador del partido fue Albano Costa, del local, con 31 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este viernes ante Oberá Tenis Club de Misiones por 83-67, en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El goleador del juego fue Albano Costa -del dueño de casa- con 31 puntos, seguido por los 16 de Edwin Niebles y los 12 de Milton Mousquere.

Los Pibes Celestes tuvieron una gran actuación ante el Mens Sana. Desde el inicio del juego fueron los dominadores absolutos del tablero, eso le permitió transitar el partido con cierta tranquilidad y jugar con soltura.

Las claves pasaron por el juego colectivo, la gran defensa y las oportunidades de correr la cancha, algo que le gusta mucho al equipo.

Por su parte, Gimnasia, apostaba a lo que producía el pívot Jesús Centeno, exigiendo a la defensa local y generando espacios para sus compañeros. Además, si bien el porcentaje de triples fue bajo 9/38, convirtió más que OTC y eso lo tuvo en juego en el primer tiempo.

El quiebre, se produjo en el tercer parcial, cuando el equipo de Ariel Checenelli mostró lo mejor de su juego, con una gran defensa y buena producción de ataque.

Los parciales fueron 25-12, 46-31 (21-19), 70-41 (24-10); 83-67 (13-26).

El triunfo, significó mucho, porque por primera vez en la temporada tiene récord positivo, 16-15, tras una seguidilla de seis victorias en sus ultimas siete presentaciones.

De esa manera, Gimnasia sufrió su 20º derrota en la temporada -lleva 12 triunfos y se ubica 13º en la tabla-, mientras que Oberá, ocupa el noveno lugar.

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Síntesis

Oberá 83 / Gimnasia 67

Oberá (25+21+24+13): Albano Costa 31, Hugo Caballero 7, Milton Mousquere 12, Gonzalo Kinen 10 y Edwin Niebles 16 (fi); Agustín Nagel 2, Santino Andersson 5, Juan Da Luz 2, Alejandro Villanueva 0, Jeremías Llamosas 0 y Joel Reguera 0. DT: Ariel Checenelli.

Gimnasia (12+19+10+26): Natalio Santacroce 9, Simón Dias 5, Valentino Ayala 12, Ciro Melo 11 y Jesús Centeno 18 (fi); Santiago Ivanoff 3, Santino Santacroce 7 y Benjamín Anríquez 2. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 25-12, 46-31 y 70-41.

Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá).

Foto: Prensa Oberá.