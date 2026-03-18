El "Verde" volvió a la derrota en la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este miércoles frente a Atenas de Córdoba por 92-87, por una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.
El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Mario Contrera y Micaela Moncalieri, tuvo una primera parte mejor para el conjunto cordobés, donde dominó las acciones del juego a lo largo del primer cuarto con Germán Misetich y aprovechó la poca efectividad de Gimnasia para cerrarlo 9-30.
En el segundo período, el local logró reducir la desventaja con el aporte de Natalio Santacroce y de Valentino Ayala, pero Atenas pudo mantener la diferencia con Tiago Tomatis y Benjamín Imaz para irse al descanso por 37-55.
Tras el entretiempo, Gimnasia logró recortar trece puntos la desventaja (49-62), con buenas acciones de los hermanos Natalio y Santino Santacroce.
A partir de ahí, el conjunto patagonico ajustó su defensa, pero la visita logró cerrar el tercer cuarto arriba de los diez puntos gracias a Misetich, dejando el marcador 64-75.
En el último período, el local continuó achicando el marcador gracias a un triple de Simón Dias (72-78), pero a pesar de los intentos por parte de Gimnasia de pasar al frente en el marcador, Atenas logró cerrar el partido a su favor para finalizar ganando 92-87.
De esa manera, Gimnasia sufrió su 18ª derrota en lo que va de la temporada -tiene 12 triunfos- ubicándose en el 12º puesto y el domingo, irá por la recuperación cuando se enfrente de local ante Platense.
Síntesis
Gimnasia 87 / Atenas 92
Gimnasia (9+28+27+23): Natalio Santacroce 26, Santino Santacroce 17, Valentín Monzón 2, Valentín Ayala 20 y Ciro Melo 10 (fi); Benjamín Anríquez 0, Julián Salas 5, Matías González 0, Simón Dias 7 y Santiago Ivanoff 0. DT: Gustavo Sapochnik.
Atenas (30+25+20+17): Francisco Gallo 4, Matías González 7, Germán Misetich 28, Juan Ignacio Farías 2 y Facundo Valfre 11 (fi); Claudio Moreno 11, Tiago Tomatis 16 y Benjamín Imaz 13. DT: Lisandro De Tomasi.
Parciales: 9-30, 37-55 y 64-75.
Arbitros: Mario Contrera y Micaela Moncalieri.
Estadio: Socios Fundadores.