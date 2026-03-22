El "Verde" volvió a caer en la Liga Próximo

Gimnasia perdió ante Platense 88-78 por una nueva fecha de la competencia juvenil. Valentino Ayala, del dueño de casa, fue el goleador del juego con 23 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de local ante Platense por 88 a 78, en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El goleador del encuentro fue Valentino Ayala, del dueño de casa, con 23 puntos, mientras que en la visita, Joaquín Goncalves aportó 21 unidades.

El partido, disputado en el Socios Fundadores, tuvo una primera igualada, donde Platense comenzó mejor en el primer cuarto, gracias al aporte ofensivo de Santino Mazzucchelli finalizando 20-21, pero en el segundo período, el local a través del reaparecido Jesús Centeno y Ciro Melo igualaron las acciones en el marcador (34-34).

En los últimos minutos del cuarto, el “Calamar” sacó una ventaja de diez puntos (40-50) con el aporte de Joaquín Goncalves, pese a los intentos por parte de Gimnasia, Platense se fue al descanso arriba por 43-53.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró recortar la desventaja (56-57), con buenas acciones de Ayala desde el perímetro y Centeno. A partir de ahí, el encuentro fue de ida y vuelta, donde la visita logró sacar una diferencia sobre el final del tercer cuarto gracias a Anthoan Urbina y cerrarlo 65-67.

En el último período, Platense aprovechó la poca efectividad del local para sacar nuevamente una diferencia de trece puntos (65-78), a pesar de los intentos por parte del conjunto patagónico para reducir el marcador, la visita se llevó el juego por 78-88.

De esa manera, Gimnasia se ubica 13º con 12 triunfos y ahora 19 derrotas, mientras que Platense sigue quinto con 20 victorias y 9 caídas.

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Síntesis

Gimnasia 78 / Platense 88

Gimnasia (20+23+22+13): Natalio Santacroce 18, Valentín Monzón 2, Valentino Ayala 23, Ciro Melo 13 y Jesús Centeno 17 (fi); Santino Santacroce 0, Benjamín Anríquez 0, Simón Dias 5, Matías González 0, Julian Salas 0 y Santiago Ivanoff 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Platense (21+32+14+21): Santino Mazzucchelli 20, Anthoan Urbina 11, Joaquin Goncalves 21, Vicente Blazica 12 y Giovanni Pappalardi 19 (fi); Mateo Reizner 3 y Valentino Cortese 2. DT: Martín De Zan.

Parciales: 20-21, 43-53 y 65-67.

Arbitros: Mario Contrera y Leandro Aguirre.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).