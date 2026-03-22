El “Parque” goleó 6-0 a Portugués y el “Azzurro” se impuso 2-1 ante Argentinos Diadema. Además, Huracán derrotó 1-0 a USMA, mientras que Palazzo-Petroquímica terminó 0-0.

Saavedra y CAI mandan en el Apertura "A"

Con cuatro partidos, este domingo se puso en marcha la segunda fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, de los cuatro líderes que tenía el certamen, solo dos de ellos lograron sostenerse en lo más alto.

Uno de ellos fue General Saavedra, que goleó 6-0 a Deportivo Portugués y por diferencia de gol, está en lo más alto del campeonato.

Los tantos de la amplia victoria del equipo del Parque, los anotaron Jesús Molina y Bautista Carrizo -ambos en dos ocasiones-, Cristian Reyes y Juan Galván.

El otro que sumó de a tres fue Comisión de Actividades Infantiles, que le ganó en Kilómetro 27 a Argentinos Diadema por 2-1. Los dos goles del cuadro “azzurro” los marcó el colombiano Jhonatan Angulo (10’ PT y 37’ ST). Mientras que Nicolás Martínez (33’ ST) había igualado el partido de manera transitoria.

Por su parte, Huracán, que en el debut había caído, este domingo festejó su primera victoria en el certamen al derrotar de visitante por 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga, que quedó en el fondo de la tabla.

El gol del partido, jugado en el estadio Armando Avila, lo marcó Pablo Zalazar. En el restante encuentro de la tarde, Próspero Palazzo y Petroquímica no pudieron romper el cero en el “Nido” de Kilómetro 9.

La segunda fecha continuará este martes con el duelo entre Deportivo Sarmiento y Rada Tilly, y se completará el miércoles con Laprida-Jorge Newbery.

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Panorama de la 2ª fecha

DOMINGO 22

- Unión San Martín Azcuénaga 0 / Huracán 1.

- Próspero Palazzo 0 / Petroquímica 0.

- Argentinos Diadema 1 / Comisión de Actividades Infantiles 2.

- Deportivo Portugués 0 / General Saavedra 6.

MARTES 24 (17:00 Primera – 15:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Rada -Tilly.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

MIERCOLES 25 (17:00 – 15:00 Reserva)

- Laprida vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Laprida.