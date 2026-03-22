Dos detenidos por intentar robar usando un inhibidor

Trataban de abrir vehículos en la avenida Kennedy. Se desplazaban en una moto y fueron aprehendidos tras una persecución.

Alrededor de las 19 del sábado, el Centro de Monitoreo de Comodoro Rivadavia alertó a la Seccional Tercera que sobre Kennedy y El Patagonico, dos hombres, a bordo de una moto azul, estaban intentando robar en vehículos estacionados. Con esa finalidad portaban un inhibidor de señal de cierres centralizados.

Personal policial se dirigió al lugar y comenzó a perseguir a la moto de los sospechosos. Su conductor hizo caso omiso a las señales de luces y sirenas para que se detuvieran y huyeron hacia Teniente Vázquez y Díaz Vélez, donde fueron interceptados.

En el intento por escapar uno de ellos ingresó al patio interno de un domicilio ajeno. El restante, al bajar de la moto, impactó su casco contra parte trasera del movil policial provocando daños en el mismo.

Finalmente ambos fueron detenidos e identificados en el informe policial como Andrés Alejandro M. Y Manuel Ezequiel R.