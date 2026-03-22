Rompió un vidrio para robar en un auto

Un hombre fue detenido durante la noche del sábado en el barrio San Cayetano. Lo sorprendieron dentro de un vehículo al que había ingresado tras romper uno de sus vidrios laterales.

El delito se produjo cerca de las 22:15 en un domicilio de la calle Código 495 al 1700.

Según el informe policial, desde el Centro de Monitoreo se informó a la policía sobre un robo en progreso en el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron advertidos por un testigo que realizaba señas, indicando que el ladrón había dañado el vidrio trasero derecho de un automóvil estacionado y había ingresado al habitáculo.

Los policías se aproximaron al vehículo y observaron al individuo dentro del habitáculo, revolviendo la guantera. Ante esta situación, procedieron a su inmediata aprehensión y traslado a la Comisaría Sexta por robo en grado de tentativa.