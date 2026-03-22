El municipio reactiva mensuras en Km 17

La iniciativa busca ordenar y reactivar los procesos técnicos necesarios para avanzar en la regularización dominial, mediante un trabajo coordinado con frentistas. Permitirá retomar mensuras y proyectar el acceso a servicios esenciales en el sector.

En el marco del plan de regularización de más de mil lotes en distintos puntos de Comodoro Rivadavia, el municipio a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, avanza en la reactivación del proceso de mensura en el sector de Kilómetro 17.

En ese sentido, el secretario Bruno Hernandez explicó que actualmente 95 lotes en Km. 17, cuentan con trabajos de mensura ya renegociados y listos para reiniciar; mientras que otros 475 lotes presentan avances firmes en el proceso de renegociación, con vistas a reanudar las tareas en los próximos meses.

Como parte de esta nueva etapa, se implementará la modalidad de actas-acuerdo con los vecinos, herramienta que permitirá formalizar el compromiso de cada frentista para avanzar de manera coordinada en las mensuras, garantizando así la continuidad y finalización de los trabajos.

“Este tipo de intervenciones requieren de un abordaje integral y articulado. Cuando no hay una coordinación general, los procesos se detienen y los vecinos ven postergadas soluciones esenciales como el acceso al gas y otros servicios”, subrayó Hernández.

El funcionario adelantó que, a fines de marzo, comenzará la firma de actas compromiso con los vecinos de Km. 17, paso fundamental para ordenar el proceso y asegurar que las mensuras puedan ejecutarse de manera efectiva. En esa línea, puntualizó que el rol del municipio es clave para destrabar estos procesos, al expresar: “es el Estado quien debe organizar, acompañar y garantizar que cada etapa se cumpla, para que los proyectos avancen en beneficio de toda la comunidad”.