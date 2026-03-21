Masiva concurrencia a la Fiesta del Pescador

Miles de comodorenses se dieron cita en Caleta Córdova para disfrutar de los espectáculos artísticos, puestos gastronómicos y stands de artesanos y diseñadores en la primera jornada de la fiesta que concluirá este domingo.

Este sábado, con una gran concurrencia de público, inició la Fiesta del Pescador, propuesta que lleva adelante la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura. La misma, cuenta con puestos con comidas típicas, carros de comida, espectáculos en vivo, feria de artesanos y diseñadores y actividades lúdicas para toda la familia.

Tras su recorrida por los distintos stands, el intendente Othar Macharashvili manifestó que este encuentro “es importantísimo, no solo para los vecinos de Caleta Córdova, sino para toda la ciudad, dado que promueve el sentido de pertenencia e impulsa al entramado de productores y emprendedores de nuestra ciudad. Las familias pudieron disfrutar de los espectáculos y de la gran calidad de los productos que se ofrecen”.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, puso en valor a una propuesta “que ya se volvió tradicional en Comodoro Rivadavia y mucha gente espera con ansias su realización año tras año. Nuestros artistas le dan color a una fiesta que ya posee su brillo propio por su variedad gastronómica, que en cada edición nos sorprende más”.

En ese sentido, indicó que el encuentro cuenta con más de 150 stands, “entre artesanos, diseñadores, productores de la economía familiar, emprendedores de Km. 17, carritos gastronómicos y puestos cerveceros, lo que marca su importancia para diversos sectores económicos de la ciudad”.

La funcionaria invitó a la comunidad a participar de la segunda y última jornada de la Fiesta del Pescador, que tendrá lugar este domingo, de 14 a 23. “Quienes no tuvieron la oportunidad de acercarse este sábado, podrán hacerlo durante todo este domingo, ya que contaremos nuevamente con espectáculos de primer nivel, de la mano de artistas como Alkimia, La 24/7, De Santo Nada y la Banda Infanto Juvenil Municipal, entre otros”, concluyó Peralta.

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