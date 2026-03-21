Milei ya no dice que logrará inflación cero en agosto

El gran estandarte de la administración Javier Milei es, sin dudas, la desaceleración de la inflación. La interanual que recibió en diciembre de 2023 de 211,4% y la última de febrero bajó a 32,4%. Entusiasmado, el presidente llegó a vaticinar que en agosto de este año empezaría con un 0%. Ese objetivo parece complicarse después de nueve meses de pequeñas subas. Este sábado en Hungría, durante su discurso en la CPAC, el encuentro de la derecha internacional, sorprendió al dar un pronóstico diferente para el fin de la inflación.

Ante los líderes de diferentes países, Javier Milei explicó el núcleo de su política económica y la "batalla cultural" que lleva adelante. En ese contexto, explicó el rumbo que tomó su gobierno desde que asumió. "Gracias a nuestra política que logramos sacar el país a flote. Pasamos a una inflación que está en torno al 30% y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos por exterminar", afirmó.

La afirmación sorprendió a propios y extraño. Significa un cambio en su pronóstico. De agosto del 2026, ahora dice que será a fines de su mandato, en diciembre de 2027. Un año de diferencia. No explicó por qué demoraría ese tiempo. Tampoco admitió que ya no será en agosto.