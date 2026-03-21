Fortalecen los controles ambientales a petroleras

Desde el área municipal de Ambiente, se desarrollan recorridos por instalaciones de empresas hidrocarburíferas, que se encuentran dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia. Durante las inspecciones, se analizan posibles irregularidades y sus consecuentes riegos para la población y el ambiente.

El municipio avanza con los controles en instalaciones y yacimientos de operadoras petroleras, con el objetivo de prevenir situaciones que impacten el entorno ambiental y, por ende, en la salud y en el bienestar de los habitantes de la ciudad.

Estas inspecciones se efectúan de acuerdo al cronograma de trabajo establecido oportunamente por la Subsecretaría de Ambiente.

En ese contexto, la subsecretaria, Jordana Mrla, indicó que en el inicio de la semana se llevó adelante la primera recorrida en el marco de las auditorías que está llevando el equipo de Ambiente, “que abarcan instalaciones y yacimientos hidrocarburíferos ubicados dentro del ejido urbano de nuestra ciudad. En este caso, inspeccionamos el yacimiento de Diadema con la operadora CAPSA”.

Como resultado de la supervisión, explicó que se encontraron algunas irregularidades en las instalaciones, tanto en recintos de contención de tanques, como en piletas de emergencia, entre otras. “Estas cuestiones están siendo procesadas por nuestros técnicos y, una vez que tengamos los resultados, analizaremos los pasos a seguir”.

Del mismo modo, la funcionaria manifestó que la empresa responsable del yacimiento “colaboró y acompañó la inspección”, al tiempo que remarcó que “la idea es continuar trabajando con el mismo mecanismo y seguir auditando el resto de las instalaciones hidrocarburíferas que tenemos en el ejido”.

“Estos procedimientos de rutina forman parte de la labor coordinada que estamos concretando junto al secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández. Determinamos comenzar con aquellas instalaciones que mayores eventos de contingencia o de impacto ambiental nos puedan generar, pero seguramente ampliaremos el tipo de espacio que vamos a inspeccionar”, concluyó Mrla.