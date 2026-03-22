La inversión en obras de gas supera $7 mil millones

En lo que va de la gestión de Othar Macharashvili el municipio invirtió esa cifra. Desde 2023 a la fecha se ejecutaron más de 28 obras de gas. Don Bosco, Acceso Sur, Presidente Ortiz, ARA San Juan, Laprida, Stella Maris, Máximo Abásolo, Isidro Quiroga, Bella Vista Sur, Centenario y Gasoducto son algunos de los sectores beneficiados.

La gestión municipal avanza en la ejecución y finalización de obras clave que garantizan el acceso a servicios básicos y mejoran la calidad de vida de miles de habitantes de Comodoro Rivadavia.

En un contexto nacional adverso y con fuertes restricciones presupuestarias, la Municipalidad sostiene la política de priorizar obras esenciales que impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad. En ese sentido, el acceso al gas se consolida como uno de los ejes centrales de la gestión.

Desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023, el intendente Othar Macharashvili definió como fundamental fortalecer y dar continuidad a aquellas obras estructurales que amplían derechos y generan igualdad de oportunidades. Bajo esa premisa, el municipio impulsó, reactivó y finalizó múltiples proyectos vinculados a la extensión de redes de gas en distintos sectores de la ciudad.

A pesar de la ausencia de acompañamiento del Gobierno nacional y de un escenario provincial condicionado por las políticas de ajuste impulsadas por Javier Milei, la gestión local avanzó con recursos propios, reafirmando su compromiso con los ciudadanos.

Tal es así, que en su reciente discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente puso en agenda otro de los desafíos: la necesidad de agilizar los procesos administrativos ante la empresa distribuidora, debido a su demora en la habilitación de obras ya finalizadas. En ese marco, solicitó a los legisladores nacionales presentes, el acompañamiento para destrabar gestiones y acelerar el acceso efectivo de los vecinos al servicio.

LAS OBRAS

La inversión municipal en obras de gas durante los dos años y tres meses de gestión del intendente Othar Macharashvili supera los 7.000 millones en obras de gas. Entre las más importantes, por su impacto en la calidad de vida de los vecinos, se encuentra la de barrio Centenario, que fue inaugurada el último jueves. Los trabajos dotaron de gas a 17 manzanas, con una inversión de más de $286 millones. La misma fue licitada durante la anterior gestión y concluida en estos últimos meses, beneficiando a más de 600 vecinos.

La planificación de obras estratégicas también apuntó al barrio Acceso Sur, denominado antiguamente como Fracciones 14 y 15. Allí las obras de mayor impacto demandaron una inversión de más de 730 millones para dotar de gas a cientos de vecinos. Mientras que, en Abel Amaya, donde ya está concluida la primera parte de la obra de gas, los trabajos incluyen 15 manzanas, en un sector crítico de la zona, con una inversión de $486 millones.

Las obras llegaron a barrios de zona norte y zona sur, entre ellos ARA San Juan, Isidro Quiroga, Bella Vista Sur, Stella Maris, Máximo Abásolo, Gasoducto, Presidente Ortiz, Acceso Norte, Don Bosco, René Favaloro y Saavedra, entre otros. Mientras que, por estos días, se ejecutan obras en Cordón Forestal, Laprida, Cañadón La Francesa, Abel Amaya y una nueva etapa en Presidente Ortiz.

Además, próximamente iniciarán los trabajos en La Cantera, San Cayetano, Caleta Córdova, Don Bosco y Rodríguez Peña, a lo que se sumarán nuevos sectores de ARA San Juan y René Favaloro.