River logró su tercer triunfo bajo el mando de Coudet

El “Millonario” se impuso de visitante 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto por la 12ª fecha del Apertura. Los goles los marcaron Montiel, de penal, y Salas.

River Plate, que tuvo de titular al comodorense Ian Subiabre, derrotó este domingo de visitante 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y de esa manera alcanzó -de manera momentánea- la punta de la zona “B” del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Antonio Candini, tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa. Los goles los marcaron el defensor Gonzalo Montiel, desde el punto del penal, y en el final Maximiliano Salas, quien volvió a convertir después de mucho tiempo.

El “Millonario” fue superior en los primeros 45 minutos, en donde mantuvo el control de la pelota y generó jugadas por los costados, aprovechando a un movedizo Joaquín Freitas en ataque. Una buena chance llegó luego de un pase largo de Lucas Martínez Quarta y un buen centro de Marcos Acuña al corazón del área.

Luego, Acuña estuvo cerca con un tiro libre y Aníbal Moreno fue el protagonista de la más clara, con un remate desde lejos que forzó la buena respuesta del arquero Agustín Lastra.

En el segundo tiempo, River mantuvo la misma idea, con peligrosas subidas de Acuña por izquierda y Montiel por la derecha. El local llegó al 1-0, pero fue anulado por posición adelantada; a los pocos minutos, Facundo Cobos le cometió infracción dentro del área a Sebastián Driussi y Montiel pateó con precisión para abrir el marcador.

Con un River bien plantado en el campo para sostener la victoria, Estudiantes apretó más en los últimos minutos y contó con una chance clara en los pies de Siro Rosané, con un derechazo que se fue desviado. En el cierre, tras un exquisito pase de Juan Fernando Quintero y una buena definición de Maxi Salas, River gritó el 2-0.

De esa manera, los de Eduardo Coudet, que sumó su tercera victoria como DT del elenco “millonario”, llegó a lo más alto de la zona “B” con 20 puntos, mientras que el elenco de Río Cuarto, sigue en el fondo de la tabla, con apenas 4 unidades.

En la próxima fecha, el equipo riocuartense, visitará a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que River, recibirá a Belgrano de Córdoba.