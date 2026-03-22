El “Lobo” venció 2-1a Gaiman FC, mientras que el “Aurinegro” superó por similar marcador a Deportivo Roca de Rawson.

Newbery y Rada Tilly debutaron con triunfos en el Provincial

Los dos equipos que representan a Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, comenzaron este domingo con buen pie su participación en el Provincial Clasificatorio, certamen que otorga una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur.

En ese contexto, Jorge Newbery derrotó como local 2-1 a Gaiman FC, con dos goles de Gastón Barrientos. El descuento para el cuadro valletano, lo convirtió Marcos Rivadeneira.

El partido, que se jugó en La Madriguera”, tuvo el arbitraje de Marcelo Ugarte, quien expulsó en el local a Alex Vera.

De ese modo, el elenco que conduce Hugo Barrientos arrancó derecho en la zona “A” del certamen.

Por su parte, Rada Tilly, en la “B”, también se quedó con los tres puntos en esta primera fecha del torneo.

El “Aurinegro” le ganó 2-1 a Deportivo Roca de Rawson. El primero lo anotó de cabeza Rodrigo Ledesma -tras un tiro de esquina de Gonzalo Dachs-, mientras que a los 27’, aumentó José Vivanco, tras recibir una asistencia de Ledesma.

A poco del final, el equipo de la capital provincial llegó al descuento con un golazo de Leandro Millanahuel, quien desde lejos puso el 2-1 del encuentro, que tuvo como árbitro a Carlos Rujano, quien en la primera etapa, expulsó con roja directa a Néstor Antipán, del equipo visitante.

De esa manera, Newbery y Rada Tilly debutaron con éxito en el Provincial, destacando que en la próxima fecha, ambos tendrán jornada de descanso.

…………….

Panorama de la 1ª fecha

DOMINGO 22

Zona “A”

En Comodoro Rivadavia

- Jorge Newbery 2 / Gaiman FC 1.

Libre: Independiente de Esquel.

Zona “B”

En Rada Tilly

- Rada Tilly 2 / Deportivo Roca 1.

Libre: Belgrano de Cholila.

…………….

Próxima fecha (2ª)

Zona “A”

- Gaiman vs Independiente de Esquel.

Libre: Jorge Newbery.

Zona “B”

- Deportivo Roca vs Belgrano de Cholila.

Libre: Rada Tilly.