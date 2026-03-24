Llegaron las donaciones de River Solidario a Comodoro

La CAI Solidaria recibió este lunes una importante donación por parte de la entidad “millonaria” para asistir a familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte.

Este lunes, la CAI Solidaria recibió una importante donación gestionada a través de los contactos con River Solidario, encabezada por su presidente, Sebastián García Rago.

Gracias a esta articulación, y con la colaboración de “Mumo” Sixto Peralta, quien facilitó el nexo, se logró concretar la llegada de distintos elementos destinados a acompañar a las familias afectadas por la situación que atraviesa el sector de Cerro Hermitte.

“Desde nuestro lugar, cumplimos el rol de intermediarios en la recepción y traslado de las donaciones, las cuales fueron posteriormente entregadas en el Club Ameghino, espacio donde actualmente se concentra gran parte de la asistencia y donde se encuentran alojadas varias familias damnificadas.

Allí, el equipo a cargo será el encargado de organizar y distribuir los elementos según las necesidades de cada familia.

Por su parte, José “Portu” Guerreiro destacó la cadena solidaria que permitió concretar la llegada de las donaciones.

“Esto fue posible gracias al contacto con River Solidario y a toda la gente que se movió para ayudar”, señaló. Además, hizo un agradecimiento especial a Ian Subiabre, cuyo posteo en redes sociales ayudó a visibilizar la situación y facilitar la llegada de la ayuda.

“Valoramos profundamente este gesto solidario y destacamos la importancia del trabajo conjunto para poder brindar respuestas concretas en momentos difíciles”.