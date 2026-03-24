La natación de Chubut competirá en importante torneo de San Luis

La delegación provincial, que se prepara para los Juegos Epade, parte este miécoles para participar del torneo “Copa Otoño”, en la ciudad de Juana Koslay.

Desde este viernes hasta el domingo, el preseleccionado Sub 15 (Epade) de natación chubutense competirá en el torneo "Copa Otoño", en la ciudad de Juana Koslay, provincia de San Luis.

El evento se llevará a cabo en el Sierras Club y dicha participación es preparatoria para el evento central al que apuntan los entrenadores, que son los Juegos de la Patagonia Neuquén 2026, que se realizarán del 20 al 24 de abril.

La delegación partirá este miércoles y llegará a destino el jueves, teniendo un día para poder realizar más entrenamientos en la pileta donde competirán.

Este martes, y aprovechando el feriado, el equipo realizó la última práctica en la zona de la pileta del Ceyddet Trelew, a cargo de los profesores que conforman el cuerpo técnico: Johanna Jansen (CT femenino), Federico Lastra (delegado), Facundo González (PF) y Pablo Amado (coordinador).