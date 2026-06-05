Gimnasia empieza el sueño de su segundo título liguero

Visita este sábado a las 19 a Quimsa de Santiago del Estero por el primer juego, serie al mejor de siete partidos, de la final de la Liga Nacional de Básquet 2025-2026. Transmite TyC Sports 2.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este sábado a Quimsa de Santiago del Estero por el primer juego -serie al mejor de siete partidos- de la final de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se jugará en el estadio Ciudad, dará comienzo a las 19 y será televisado -como toda la definición- por la señal de TyC Sports 2.

De esa manera, Gimnasia y Quimsa vuelven a reditar lo que fue la final de la temporada 2014-2015, donde el equipo, dirigido en ese entonces por Gonzalo García, cayó 4-2 ante el conjunto que era entrenado por Silvio Santander.

Gimnasia afrontará la tercera final de su historia, recordando que hace 20 años -en la 2005/2006-, y de la mano de Fernando Duró, logró su primer título liguero, con nombres de la talla de Gabriel Cocha, Pablo Moldú, Leandro Masieri, Charles Jones, entre otros. Esa temporada, el “Verde” le ganó a Libertad de Sunchales por 4-2 y así Comodoro terminó siendo una fiesta y carnaval en pleno otoño, y a pocos días de que llegase el invierno.

La historia reciente de los playoffs también tiene antecedentes favorables para los santiagueños. Además de la final de 2014/15, ambos equipos se cruzaron en las “semis” de la temporada 2022/23, serie que terminó con un 3-0 para Quimsa. Gimnasia buscará ahora cambiar esa tendencia y escribir un capítulo diferente.

Este sábado, los de Pablo Favarel, quien fue elegido como el mejor DT de la LNB, inicia el sueño de su segundo título liguero y otra vez será en Santiago del Estero, donde empezó a jugar, hace once años, la segunda final de su historia.

El elenco chubutense, viene de ganar una dura batalla ante Ferro Carril Oeste por 3-2. El quinto juego de las semifinales, disputado en un Socios Fundadores que lució repleto -como toda la serie-, Gimnasia, que fue 2º de la fase regular, aplastó al elenco de Caballito y con un gran juego colectivo, a pura defensa y recuperos, se quedó con la victoria por 88 a 54. Y luego el Socios terminó siendo una verdadera fiesta.

Ahora empieza el camino de una nueva final, y será ante Quimsa, quien fue el número 1 y que viene de eliminar a Boca Juniors, bicampeón de la competencia y ganador de la Basketball Champions League Americas (BCLA).

IGUALES EN LA TEMPORADA

Quimsa y Gimnasia se vencieron en sus respectivas localías durante la fase regular. El primer duelo de la temporada se dio en el Socios, con victoria para Gimnasia por 86 a 78, partido con que así el “Verde” cerraba el año.

En ese contexto, el encuentro se jugó el 18 de diciembre de 2025, y en el dueño de casa hubo cuatro jugadores que se destacaron. Ellos fueron Anyelo Cisneros (18 puntos), Emiliano Toretta (17 tantos, 5 rebotes y 8 asistencias), Marcos Chacón (15 tantos, 6 rebotes y 4 asistencias), y Federico Grun (13 unidades).

En el elenco santiagueño, que era dirigido por Leandro Ramella, sus mejores hombres en ofensiva habían sido Diego Figueredo y Matías Solanas, ambos con 17 puntos, Brandon Robinson aportó 16 unidades y 13 marcó el pívot Christian Negrón, quien hace varios meses dejó de pertenecer al equipo.

Se volvieron a enfrentar ya en la segunda rueda y fue en la mañana del sábado 8 de febrero en el estadio Ciudad. Fue victoria para el conjunto de Lucas Victoriano que se impuso por 92-82 y a raíz de ese resultado, Quimsa se quedó con el 1 de la fase regular y por eso tendrá ventaja deportiva en esta definición por el título.

Robinson con 17, Jerome Meyinsse con 14, Tyren Johnson con 12 y Solanas con 11 se destacaron en el triunfo de “La Fusión”. Mientras que en el equipo chubutense, Martiniano Dato había sido el goleador del partido con 22 puntos, mientras que Cisneros y Toretta, habían aportado 11 unidades cada uno.

Este sábado se vuelven a ver las caras pero será por una nueva final e ir en busca de la gloria, la misma que ganó en las últimas dos temporadas Boca.

Quimsa seguramente salga con la siguiente formación: Diego Figueredo, Brandon Robinson, Leonardo Lema, Tyren Johnson y Jerome Meyinsse.

Mientras que en el banco de relevos estarán Sammie Freeman, Sebastián Orresta -ex Gimnasia-, Matías Solanas, Fausto Ruesga, Diego Colomb y Lucio Mantovani.

Gimnasia, mientras tanto, seguramente arranque con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

En el banco estarán Carlos Rivero, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Kenneth Horton y el juvenil Jesús Centeno.

De todos ellos, Toretta, Carabalí y Cosolito vistieron alguna vez la camiseta de la “Fusión”, club en el que fueron campeones.

El segundo juego de esta final que asoma ser apasionante, será el lunes a las 21, también en el estadio Ciudad.

Luego la serie se trasladará a Comodoro Rivadavia para la disputa del tercer partido -jueves 11 a las 21-, mientras que el sábado 13, se jugará el cuarto encuentro, también en el Socios y a las 21.

En caso de que la serie llegase a un quinto juego, el mismo se jugará el miércoles 17 desde las 22:10 en el estadio Ciudad. Si hay sexto, entonces se volverá al Socios el sábado 20 a las 21 y en caso de que haya séptimo juego, el mismo tendrá lugar el martes 22 a las 21 en Santiago del Estero.

HISTORIAL

Quimsa y Gimnasia se enfrentaron en 53 ocasiones, con 35 victorias para el elenco de Santiago del Estero, mientras que el conjunto de Chubut ganó en 18 oportunidades.

Calendario de las Finales

Juego 1 | Sábado 6/6 | 19:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 2 | Lunes 8/6 | 21:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 3 | Jueves 11/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 4 | Sábado 13/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22:10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 6* | Sábado 20/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 7* | Martes 22/6 | 21:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

*En caso de ser necesario.