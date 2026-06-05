Las Finales de la Liga Nacional tuvieron su presentación oficial en Santiago del Estero

Entrenadores, jugadores y dirigentes participaron de la conferencia de prensa realizada en el estadio Ciudad, escenario de los dos primeros juegos de la serie entre Quimsa y Gimnasia.

La cuenta regresiva para las Finales de la Liga Nacional 2025/26 ya comenzó. Este viernes se llevó a cabo la presentación oficial de la serie por el título en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, donde estuvieron presentes los entrenadores Lucas Victoriano y Pablo Favarel, los jugadores Leonardo Lema y Martiniano Dato, además de Gerardo Montenegro, presidente de Quimsa. La actividad contó también con la participación de periodistas de distintos medios.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Lucas Victoriano, quien destacó la importancia de volver a estar en una definición y el nivel competitivo que mostró la temporada. "Este evento es una situación que indica que estás ante la Final de una liga súper pareja. Estoy muy orgulloso de poder representar a esta institución y de poder representar otra vez a la Liga de la mejor manera, como lo hicimos en estos últimos años", señaló el entrenador de Quimsa.

Victoriano también valoró el trabajo realizado por todos los equipos y entrenadores a lo largo del campeonato. "Fue una liga muy exigente, muy física, se ganaron muchos partidos de visitante. Desde mi lado de entrenador quiero felicitar a todos los entrenadores por eso. Tanto Pablo (Favarel) como yo tenemos ganas de representar a todos los entrenadores de la mejor manera. Ojalá que sea una linda final y que podamos disfrutarla tanto la familia santiagueña como la de Comodoro Rivadavia, que sea una fiesta en paz y pongamos al básquet argentino donde se merece. Llegar hasta aquí no es nada fácil y el que se quede con el trofeo va a ser un justo vencedor".

Del lado de Gimnasia, Pablo Favarel resaltó el valor del trabajo colectivo como eje de la campaña que llevó al Mens sana hasta la serie decisiva.

"Estoy muy orgulloso de representar junto con Lucas (Victoriano) a todos los entrenadores. Siempre hablamos con el equipo que lo colectivo tiene que ser prioritario por sobre lo individual y que los reconocimientos individuales vienen solos más tarde", expresó.

El entrenador, elegido como el mejor de la fase regular, agregó: "Siempre nos ocupó y nos preocupó lo colectivo, que el equipo busque su mejor versión y sea competitivo. Creo que en gran medida lo hemos logrado, más allá de que tuvimos un arranque irregular. Ahora nos toca jugar las Finales frente a un equipo que tiene muchísima experiencia en este tipo de instancias y ni hablar de Lucas con todo su recorrido como entrenador. Estamos preparados para jugar, competir y disfrutar".

Entre los jugadores, Leonardo Lema destacó el recorrido realizado por Quimsa hasta llegar a esta instancia. "Es una felicidad enorme estar en una instancia como esta. El camino fue duro, no comenzamos de la mejor manera y hoy estar acá nos da mucha satisfacción. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer para ganar la serie", comentó el integrante del Quinteto Ideal de la temporada.

Por su parte, Martiniano Dato, elegido como Mejor Jugador Joven de la Liga, habló sobre las sensaciones que atraviesa el plantel patagónico a horas del inicio de la definición. "Nos preparamos bien, estamos ansiosos, nerviosos. Somos un equipo con muchos jugadores jóvenes y muchos estamos viviendo esto por primera vez, pero lo estamos manejando de la mejor manera posible", afirmó.

Además, analizó lo que espera de la serie frente a la Fusión. "Quimsa tiene un muy buen equipo, mucha jerarquía y mucho poderío ofensivo, por lo que intentaremos manejar la serie desde la defensa hacia adelante, siendo pacientes en ataque y sabiendo que podemos conseguir ventajas desde cualquier posición".

Gerardo Montenegro, por su parte, hizo hincapié en los valores que caracterizan a la competencia y en el esfuerzo realizado por todos los clubes a lo largo de la temporada. "Quiero transmitir que lo que prima en nuestra Liga Nacional es una gran amistad y compañerismo entre los dirigentes. Creo que el mejor homenaje que podemos darle a todos aquellos equipos que han quedado en el camino y no han llegado a esta Final, luego de un gran esfuerzo deportivo y económico, es hacer una gran serie donde fundamentalmente reine el respeto de todos", señaló.

Finalmente, agregó: "Vamos a poner el máximo esfuerzo para que toda la afición disfrute de estas Finales, los apoyen y los acompañen. Felicitaciones a los dos equipos".