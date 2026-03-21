Jorge Newbery y Rada Tilly arrancan el torneo Provincial

Será este domingo a las 16. El “Lobo” recibe a Gaiman FC, mientras que el “Aurinegro” hará lo propio ante Roca de Rawson. El certamen otorga una plaza para el Regional.

Jorge Newbery y Rada Tilly, ambos representantes de la Liga de Futbol de Comodoro Rivadavia, iniciarán este domingo su participación en el torneo Provincial, certamen que entregará una plaza para el próximo Regional Federal Amateur.

En ese contexto, Newbery recibirá desde las 16 a Gaiman FC, mientras que Rada Tilly se medirá en su campo de juego ante Deportivo Roca de Rawson.

El partido entre el “Lobo” y el “Rojinegro”, que corresponde a la zona “A”, tendrá el arbitraje de Marcelo Ugarte, quien estará secundado por Iván Peña y Cristian Ontivero.

Mientras que en cancha del “Aurinegro”, la terna arbitral estará conformada por Carlos Rujano, quien estará acompañado por Gustavo Corbalán y Carlos Flores.

El otro rival que tiene en su grupo Jorge Newbery es Independiente de Esquel, quien en esta ocasión tendrá fecha libre. Mientras que Rada Tilly deberá enfrentarse en la zona “B” con Belgrano de Cholila, quien arrancará esta primera fecha con jornada de descanso.

Los partidos desquite de estos partidos se jugarán recién el 26 de de abril y seguirán los dos fines de semana siguientes.

Luego de concluida esta primera instancia, los primeros de cada zona jugarán la final provincial. El encuentro de ida se disputará el 17 de mayo y el desquite, una semana más tarde. El campeón logrará el pase al Torneo Regional Amateur 2026/27.

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Programa

DOMINGO 22

En Comodoro Rivadavia

- Jorge Newbery vs Gaiman FC.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Asistentes: Iván Peña y Cristian Ontiveros.

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 16.

En Rada Tilly

- Rada Tilly vs Deportivo Roca.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Gustavo Corbalán y Carlos Flores.

Cancha: Rada Tilly.

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Fixture

Zona “A”

1ª fecha – 22/03

- Jorge Newbery vs Gaiman FC

Libre: Independiente de Esquel.

2ª fecha – 11/04

- Gaiman FC vs Independiente de Esquel

Libre: Jorge Newbery.

3ª fecha (19/04)

- Independiente de Esquel vs Jorge Newbery

Libre: Gaiman FC.

Zona “B”

1ª fecha (22/03)

Rada Tilly vs Deportivo Roca (Rawson)

Libre: Belgrano de Cholila.

2ª fecha (11/04)

Deportivo Roca vs Belgrano de Cholila

Libre: Rada Tilly.

3ª fecha (19/04)

Belgrano de Cholila vs Rada Tilly

Libre: Deportivo Roca.

Nota: el 26/04 se inician los partidos de vuelta.